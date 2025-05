Prezydent zwołał konsultacje społeczne ws. ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców

Prezydent Andrzej Duda zaprosił w poniedziałek do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, żeby przedyskutować uchwaloną pod koniec kwietnia ustawę o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Uchwała przed wejściem w życie będzie musiała zostać podpisana przez prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że przed podpisaniem ustawy chce zasięgnąć opinii członków Rady Dialogu Społecznego w tym „Solidarności”.

W poniedziałkowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony związkowej (NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych) wraz z ekspertami oraz przedstawiciele organizacji pracodawców (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze), a także członkowie prezydenckich Rad: ds. Ochrony Zdrowia oraz ds. Społecznych – podała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent @AndrzejDuda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli strony społecznej Rady Dialogu Społecznego, by porozmawiać o uchwalonej pod koniec kwietnia przez Sejm ustawie o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

– „Istotne jest to, że ta ustawa nie została skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego, co uważam za sytuację nie do przyjęcia” – powiedział Andrzej Duda, otwierając dyskusję. – „W związku z tym jako ten, który sprawuje swoisty patronat nad RDS, chciałem przed podjęciem decyzji usłyszeć Państwa zdanie” – zaznaczył.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwrócił uwagę, że strona rządowa po raz kolejny pominęła konsultacje społeczne w istotnych kwestiach – nie były konsultowane przez rząd także niedawne zmiany dotyczące wolnej Wigilii. – Obecny rząd nawet nas nie informuje, o wszystkim dowiadujemy się z mediów – oświadczył, dziękując Andrzejowi Dudzie za to, że stworzył forum do dyskusji na tak kluczowe tematy, że „mamy tu swoje miejsce na ziemi i możemy na Pana zawsze liczyć”. Samą ustawę o obniżeniu składki zdrowotnej ocenił zdecydowanie krytycznie.

Prezydent oświadczył, że nieskonsultowanie ustawy z RDS jest sytuacją „bardzo złą” i „nie do przyjęcia”. Rządowy projekt zakładający obniżenie składki zdrowotnej przedsiębiorcom od 2026 r. został skierowany od razu na posiedzenie Rady Ministrów.

Jak dodał prezydent, sytuacja jest nietypowa, ponieważ ze strony dwóch największych central związkowych – OPZZ i NSZZ „Solidarność”, które na ogół prezentują odmienne stanowiska – napłynęły „praktycznie jednobrzmiące apele domagające się zablokowania ustawy”. Z kolei – jak zauważył – przynajmniej część organizacji reprezentujących przedsiębiorców ma odmienne zdanie.

Wcześniej przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda, który został zaproszony na konsultacje, ocenił, że ustawa obniżająca składkę zdrowotną jest niesprawiedliwa społecznie. – „Czas wykorzystywania pracowników na etatach skończył się. (…) Pracownicy na etacie nie będą utrzymywać całego systemu zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Nikt w przestrzeni publicznej nie mówi, że ta ustawa jest niesprawiedliwa społecznie, bo składkę w pełnej wysokości 9 proc. od pełnego świadczenia muszą też płacić emeryci, ale niektórzy mogą płacić składkę ryczałtową 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia” – oznajmił.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r. Regulacja wiąże się z ubytkiem wpływów ze składki do NFZ w kwocie ok. 4,6 mld zł, co rząd deklaruje pokryć z budżetu państwa. Nowela zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Zmiany dotyczą ok. 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą.

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 4 kwietnia 2025 roku. Dokument został przekazany do podpisu Prezydenta RP, który ma czas na podjęcie decyzji w tej sprawie do 15 maja 2025 roku.

W połowie kwietnia Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w sprawie obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców z Wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat, a także z Przewodniczącym Partii Razem Adrianem Zandbergiem.

Podczas konwencji Karola Nawrockiego w Łodzi prezydent zasygnalizował, że w tej sprawie postawi weto.

Spotkania odbyły się na prośbę parlamentarzystów, którzy zwrócili się do Prezydenta RP z apelem o zawetowanie ustawy.

