W obliczu nowych posunięć państw arabskich przełamujących izolację prezydenta Syrii Baszara al-Asada na arenie międzynarodowej Macron wezwał mocarstwa regionalne, aby zażądały od Syrii „większej współpracy” w walce z terroryzmem, jeśli chcą ponownie włączyć Damaszek do organizacji regionalnych. Ta reintegracja musi obejmować „współpracę w walce z grupami terrorystycznymi” oraz możliwość powrotu syryjskich uchodźców do swojego kraju z określoną liczbą „gwarancji” – podkreślił przywódca Francji.

Macron potępił zatrzymanie obywateli Francji w Iranie W szeroko zakrojonym przemówieniu na temat polityki zagranicznej Macron wezwał do uwolnienia czterech obywateli Francji przetrzymywanych „w niedopuszczalnych warunkach” w Iranie, czego, według niego, „Nic nie usprawiedliwia”. Zatrzymani czterej obywatele francuscy to Louis Arnaud, aresztowany we wrześniu 2022 r.; Nauczycielka języka francuskiego Cécile Kohler i jej towarzysz Jacques Paris aresztowani w maju 2022 r. pod zarzutem „szpiegostwa”, a także inny obywatel francuski, którego tożsamość nie została ujawniona.

Macron wspomniał o sytuacji w Nigrze, gdzie ambasador Francji nadal pełni swoje stanowisko, pomimo wojskowego zamachu stanu w zeszłym miesiącu.

Ambasador Francji nie opuścił Nigru, byłej kolonii francuskiej, pomimo sugestii rządzącej junty do jego wyjazdu. Ambasador „pozostaje na swoim stanowisku” pomimo nacisków junty, powiedział Macron. „W ostatnich miesiącach Francja i jej dyplomaci stanęli w obliczu szczególnie trudnej sytuacji w niektórych krajach, czy to w Sudanie, gdzie Francja zachowała się wzorowo, czy w Nigrze” – powiedział Macron. W Nigrze doszło w zeszłym miesiącu do zamachu stanu o antyfrancuskim ostrzu. Doszło do gwałtowanych wystąpień ludności po ambasadą Francji w stolicy tego kraju.france24.com/kresy.pl