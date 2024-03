“Ktoś te wszystkie dziadostwa w UE podpisywał” – Jaki uderza w Dudę i Morawieckiego. Politycy PiS oburzeni

Europoseł Patryk Jaki oskarżył Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzej Dudę. “Ktoś te wszystkie dziadostwa w UE podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada” – powiedział. Jego słowa wywołały oburzenie wśród polityków PiS.

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki krytykuje działalność byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Zwrócił uwagę na uległą politykę Zjednoczonej Prawicy wobec Unii Europejskiej. Przypomniał także kwestię stacji TVN.

“Ktoś te wszystkie dziadostwa w UE podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. […] to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem jeszcze raz: jeżeli będzie jeszcze Morawiecki premierem, to ja państwu żadnej gwarancji nie daje, że nie będzie tak samo” – mówi europoseł na nagraniu.

Polityk wyraził opinię, że należy wyciągnąć wnioski i zrobić wszystko, aby osoby za to odpowiedzialne już nigdy nie miały na te sprawy wpływu.

Na nagraniu Jaki zapytał retorycznie, kto zawetował ustawę o TVN. “No bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski” – powiedział.

Jego słowa wywołały oburzenie wśród polityków PiS.

“Kolegę @PatrykJaki zachęcam do rozmów w gronach do tego przeznaczonych. Celowo spłaszczasz dyskusję na temat decyzji rządu w sprawach unijnych żeby “coś się przykleiło”. Szkodzisz tym obozowi. A decyzje w tych obszarach były przyjmowane wyłącznie na poziomie całego kierownictwa @pisorgpl. Wiesz o tym doskonale. Choć może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś Prezesa, Premiera i Głowę Państwa” – napisał na platformie X poseł Piotr Müller (PiS), były rzecznik rządu.

“Szkoda, że takiej energii nie przełożyliście na działania w prokuraturze, sądach (np. pełnej cyfryzacji – w 8 lat dało się zrobić!). Szkoda, że przez Wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa. Szkoda, że Wasz radykalizm obudził złość na nasz obóz i zmobilizował osoby, które poszły na wybory tylko dlatego, że nie chcieli tego stylu uprawiania polityki co prezentujecie. Szkoda, że w ramach partykularnych interesów celujesz działa w kolegów ze Zjednoczonej Prawicy zamiast w @donaldtusk” – dodał.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) ocenił, że “pierwsza część tego wpisu to nic innego jak opis utraty suwerenności po Traktacie Lizbońskim”.

“Przypominam, że za jego negocjowanie (oczywiście w tajemnicy przed społeczeństwem, koalicjantami i parlamentem) odpowiadał wtedy Jarosław Kaczyński jako premier (i jego szef MSZ oraz jego brat jako prezydent i jego personel), a podpisał go także jego brat. Podobnie jak w sprawie KPO czy europodatków PiS miał wtedy poparcie Lewicy, PO, PSL i poprzedniczki PL2050 czyli UW. I oczywiście sprzeciw poprzedników Konfederacji czyli ideowej prawicy z LPR, UPR i Prawicy RP. Prawicowym wyborcom liderzy PiS chwalili się wówczas „sukcesem negocjacyjnym”, co było całkowicie sprzeczne z faktami, co widzimy dziś jasno na przykładzie działania władz UE i bezsilności rządu opisanej przez @PiotrMuller” – kontynuował.