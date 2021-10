Kryzys migracyjny (Kresowy Przegląd Tygodnia #45)

W środę pobito kolejny „rekord” jeśli chodzi o liczbę prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy; coraz więcej imigrantów z Bliskiego Wschodu pojawia się na granicy polsko-niemieckiej; w piątek patrol służb białoruskich oddał strzały w kierunku żołnierzy Wojska Polskiego; z sondażu IBRiS wynika, że Polacy w większośći są przeciwni przyjmowaniu imigrantów; turecki wywiad pomoże Polsce w zwalczaniu nielegalnej imigracji; Polska wysłała na Białoruś konwój z pomocą humanitarną dla imigrantów; „Łukaszenka szantażuje Polskę, szantażuje całą Unię Europejską. (…) Sądzę, że władze Polski są na tyle doświadczone, że robią, co mogą i wiedzą, że reakcją na ten szantaż nie może być wpuszczenie tych ludzi” – stwierdziła Swietłana Tichanowska; Białoruś zawiesiła umowę o readmisji między Białorusią a Unią Europejską; na Litwie ze specjalnych obozów i ośrodków dla uchodźców zbiegło ponad 700 migrantów.

Kryzys migracyjny

W czwartek na granicy Polski i Białorusi funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 523 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymali 35 nielegalnych imigrantów, wszyscy to obywatele Iraku.

W środę 6 października br. odnotowano 667 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski przez migrantów. Oznacza to, że padł kolejny „rekord” pod tym względem.

Od sierpnia br. polscy pogranicznicy udaremnili już łącznie ponad 14 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. We wszystkich ośrodkach Straży Granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. nielegalnych migrantów.

W październiku liczba nielegalnych przekroczeń granicy polsko-niemieckiej na Pomorzu Przednim utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie. Jedynie w ciągu pierwszych dwóch dni października zatrzymano 55 osób – napisał portal niemieckiego dziennika Ostsee-Zeitung (OZ) w poniedziałek. Nielegalni imigranci byli obywatelami Iranu, Iraku i Syrii.

Jak poinformowała w piątek na konferencji prasowej rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska – „Patrol służb białoruskich oddał strzały w kierunku żołnierzy Wojska Polskiego, którzy razem z nami patrolują granicę. Prawdopodobnie było to przy użyciu ślepej amunicji”.

Z przeprowadzonego badania IBRiS wynika, że w zdecydowanej większości Polacy są przeciwni bezwzględnemu przyjmowaniu wszystkich migrantów nielegalnie przekraczających granicę i ubiegających się o azyl. Sprzeciw wobec takich działań wyraziło aż 76,9 proc. respondentów, przy 12,9 proc. Popierających. Również większość Polaków – 62,1 proc. – za kryzys na polsko-białoruskiej granicy wini stronę Białoruską. Wśród ankietowanych jedynie 8,5 proc. osób uważa, że odpowiedzialność za przygraniczny kryzys spoczywa na Polsce. Winę po obu stronach sporu dostrzega niemal co piąty ankietowany (19,1 proc.). Respondenci odpowiadali także na pytania o politykę rządu wobec migrantów starających się przedostać przez granicę polsko-białoruską. Neutralnie (ani dobrze, ani źle) oceniło ją 20,4 proc. ankietowanych. 18,5 proc. pytanych zdecydowanie popiera politykę rządu, niemal tyle samo (18,8 proc.) ją krytykuje. „Raczej dobrze” politykę rządu ocenia 18 proc., a „raczej źle” 16,8 proc.

„Podjęliśmy decyzję o budowie trwałej zapory wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Doświadczenie innych państw, których dotknął kryzys migracyjny pokazuje, że jest to jedyna skuteczna metoda” – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. W czwartek 7 października odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, które było poświęcone sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Ppor. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej powiedziała, że kontynuowana jest rotacja migrantów w obozowisku przy granicy Białorusi z Polską. Według SG, cudzoziemcy „mają dobre relacje ze służbami białoruskimi”, które im pomagają, a do obozowiska mają dostęp białoruskie media i organizacje pomocowe. Białoruscy żołnierze rozłożyli za obozowiskiem siatki maskujące.

Na rosyjskojęzycznym TikToku pojawiło się nagranie, które zachęca do przylotu na Białoruś, aby następnie nielegalnie przez granicę polsko-białoruską próbować dostać się do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie także w arabskim Tik Toku pojawiło się bardzo dużo relacji dotyczących nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski. Nagrania przedstawiają różne sytuacje. W przypadku części z nich widzimy udane próby przedostania się przez granicę.

Minister spraw zagranicznych Turcji zaproponował pomoc w sprawie nielegalnej migracji obywateli państw arabskich z Białorusi; pomoc ta będzie sprowadzać się do współpracy naszych wywiadów, wspólnego rozpoznania zagrożeń i kanałów przerzutów – oświadczył w poniedziałek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. „Jesteśmy gotowi podjąć wspólną prace nad tym problemem, jak również dzielić się doświadczeniami – zarówno z Polską, jak i Litwą” – mówił z kolei szef tureckiej dyplomacji.

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz poinformował o wysłaniu we wtorek na Białoruś konwoju z pomocą humanitarną dla migrantów. Strona polska deklaruje gotowość do wysłania żywności i leków. Zaznaczono też, że ściągnięci na Białoruś obcokrajowcy w większości mieszkają w „hotelach należących do białoruskich przedsiębiorców zbliżonych do organów władzy”.

Łukaszenka szantażuje Polskę, szantażuje całą Unię Europejską. (…) Sądzę, że władze Polski są na tyle doświadczone, że robią, co mogą i wiedzą, że reakcją na ten szantaż nie może być wpuszczenie tych ludzi. To Łukaszenka odpowiada za to, że ci ludzie mają taki, a nie inny los – mówi Swietłana Tichanowska, białoruska opozycjonistka.

Portal białostockiego dodatku „Gazety Wyborczej” zamieścił tekst o rzekomym pobiciu syryjskich migrantów przez polskich pograniczników, powołując się wyłącznie na narrację strony białoruskiej, bez zwrócenia uwagi na wykorzystywanie przez Białoruś oficjalnych komunikatów do dyskredytowania Polski i naszych funkcjonariuszy.

Izba Reprezentantów Białorusi uchwaliła w poniedziałek ustawę, która zawiesza umowę o readmisji między Białorusią a Unią Europejską. Ustawa umożliwi władzom w Mińsku odmówienie przyjęcia z powrotem imigrantów, którzy zostaną odesłani na Białoruś przez inne kraje.

Według danych litewskiego resortu spraw wewnętrznych, od początku roku ze specjalnych obozów i ośrodków dla uchodźców zbiegło ponad 700 migrantów. Z tej liczby znaleziono tylko 146 osób.

Media na Litwie informują o przypadkach wynajmowania mieszkań przez przedostających się nielegalnie przez granicę migrantów, którzy dzięki temu są faktycznie wolni i nie muszą czekać w ośrodkach na rozpatrzenie wniosku azylowego.

