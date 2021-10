MSW Litwy: z obozów uciekło ponad 700 migrantów

Według danych litewskiego resortu spraw wewnętrznych, od początku roku ze specjalnych obozów i ośrodków dla uchodźców zbiegło ponad 700 migrantów. Z tej liczby znaleziono tylko 146 osób.

Jak podano, większość migrantów próbowała uciec z obozu w miasteczku Rukłe, w okręgu kowieńskim, a także z centrum rejestracji uchodźców w Podbrodziu na Wileńszczyźnie. Wśród tych osób są tacy, którzy mogą opuszczać ich teren, a kontrola, szczególnie do czasu kryzysu migracyjnego, była specjalnie restrykcyjna. MSW Litwy przyznało, że wzmocniono ją dopiero po tym, gdy do kraju zaczęli masowo napływać migranci z Białorusi. Ponadto, niemało migrantów uciekło z obozu w Rudnikach na Wileńszczyźnie, założonym w rejonie zamieszkiwanym głównie przez Polaków, mimo ich zdecydowanego sprzeciwu.

Przeczytaj: Litwa: Zamieszki w obozie dla migrantów założonym na Wileńszczyźnie [+VIDEO]

Czytaj również: Prostytucja i system kastowy – tak wygląda sytuacja w obozie imigrantów w Rudnikach

Po ujawnieniu danych, że z obozów zbiegło ponad 700 nielegalnych migrantów, szefowa litewskiego MSW, Agne Bilotaite powiedziała, że ochrona w tych obozach została wzmocniona.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Litewski portal Delfi pisze, że nierzadko dochodziło w tym kontekście do kuriozalnych sytuacji. Przykładowo, pod koniec lipca litewskie służby zatrzymały samochód obywatela Łotwy, w których jechało trzech nielegalnych migrantów z centrum dla uchodźców. Dwaj z nich twierdzili, że są nieletni. Okazało się, że mają co najmniej 23 lata. Serwis zaznacza, że nielegalni migranci nierzadko udają nieletnich, licząc na lepsze traktowanie i warunki. Co więcej, zatrzymani migranci twierdzili, że nie uciekają z Litwy, tylko po prostu szukali „afrykańskiego targu”, żeby kupić mięso i środki higieniczne. W samochodzie znaleziono podarte dokumenty rejestracji pobytu, nie wiadomo, dlaczego je zniszczyli.

Z kolei 18 lipca litewskie służby zatrzymały samochód, którym jechali dwaj obywatele Iraku, posiadający niemieckie karty pobytu. Okazało się, że jechali odebrać nielegalnych migrantów. Wkrótce nadjechał mikrobus, a w nim 16 osób, które nielegalnie przekroczyło granicę: 4 kobiety, 4 mężczyzn i 8 dzieci. Wszyscy uciekli z obozu w Rukli. Twierdzili, że chcieli wyjechać z Litwy, bo bali się deportacji.

Ciekawa sytuacja miała miejsce 8 lipca br. Przy budynku komendy policji okręgu wileńskiego pojawiły się dwie taksówki, z których wyszło 9 Afrykańczyków w walizkami. Żaden z nich nie miał dokumentów. Według relacji kierowców taksówek, wezwano ich, żeby przyjechali pod określone współrzędne. Myśleli, że jadą do gospodarstwa agroturystycznego, a okazało się, że znaleźli się w lesie. Nagle spomiędzy drzew wyszła grupa ciemnoskórych osób – wsiedli do samochodów i kazali kierowcom szybko odjeżdżać i zawieźć ich pod wskazany adres. Kierowcy zamiast tam, zawieźli ich prosto pod komendę policji. Policjanci przekazali ich pogranicznikom. Zatrzymani migranci powiedzieli, że chcieli dostać się do Niemiec i do Belgii, żeby odwiedzić swoich krewnych. Wystąpili o status uchodźców dopiero, gdy powiedziano im, że inaczej staną przed sądem za nielegalne przekroczenie granicy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Wcześniej pisaliśmy, że media na Litwie informują o przypadkach wynajmowania mieszkań przez przedostających się nielegalnie przez granicę migrantów, którzy dzięki temu są faktycznie wolni i nie muszą czekać w ośrodkach na rozpatrzenie wniosku azylowego.

Delfi.lt / Kresy.pl