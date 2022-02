Krosno Odrzańskie: Lewaccy bojówkarze starli się z policją podczas proimigracyjnego protestu [+WIDEO]

W sobotę na proteście „Dość kryminalizowania migracji” w Krośnie Odrzańskim doszło do starć lewackich bojówkarzy, także przybyłych z Niemiec, z policją. Zatrzymano 12 osób, poszkodowanych zostało dwóch funkcjonariuszy policji. Protest zorganizowany przez grupę „No Borders Team” miał miejsce 12 lutego pod Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Ok. 100 osób w nim uczestniczących zjechało się z całej Polski. Część pochodziła z Niemiec. Policja przekazała, że zgromadzenie nie zostało wcześniej zgłoszone. Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku Jak podaje portal newslubuski.pl, „gdy wydawało się, że wydarzenie w całości przebiegnie spokojnie, spora grupa demonstrantów udała się do lasu w rejonie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim. Nagle w ruch poszły petardy oraz fajerwerki”. W interweniujących policjantów rzucano także kamieniami.

„Około godziny 16:00 demonstranci zostali już wyprowadzeni na ul. Szosa Poznańska (DW 276), która została całkowicie zablokowana. Tutaj doszło do kolejnych przepychanek z policją. Funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu” – czytamy na portalu newslubuski.pl.

Około godziny 17 na miejscu zjawiło się kilkunastu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Gorzowa Wielkopolskiego. Policjanci z oddziałów prewencji zostali wyposażeni w strzelby gładkolufowe z amunicją niepenetracyjną.

Rzecznik Lubuskiej Policji podinsp. Marcin Maludy poinformował, że w trakcie czynności zatrzymano 11 osób. Dwie z nich to kobiety, jedna z nich to obywatelka Niemiec. Wobec 21 osób zostanie przeprowadzone postępowanie wykroczeniowe, ponieważ nie stosowali się oni do poleceń funkcjonariuszy. W grupie tej zidentyfikowano 16 Polaków i 5 obcokrajowców.

Na profilach niemieckich grup proimigracyjnych pojawiły się relacje z wydarzenia.

Die Rhythmen des Widerstands, die Menschen schreien Freiheit, Gleichheit, Welt ohne Grenzen! Alles in Solidarität mit den geflüchtete Menschen in #KrosnoOdrzanskie Lager in #Poland Jebać mury! #Niktniejestnielegalny ! Brick by brick, wall by wall make the #FortressEurope fall! pic.twitter.com/4ZyFzX4oYv — Oplatz.net (@Oplatz) February 13, 2022

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl