Nowe informacje dotyczące budowy muru na granicy z Białorusią

Ukraińskie władze liczą, że w tym roku dojdzie do pielgrzymki papieża Franciszka na Ukrainę. Zdaniem ambasadora Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Rosja robi "wszystko co możliwe", by do tej wizyty nie doszło.

Nowy ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz udzielił wypowiedzi ukraińskiemu katolickiemu portalowi Credo na temat przygotowań do możliwej pielgrzymki papieża na Ukrainę w tym roku. Dyplomata powiedział, że dokładna data przyjazdu Ojca Świętego na Ukrainę nie jest jeszcze znana, ale jest przedmiotem uzgodnień. Deklarował, że Ukraina jest gotowa do przyjazdu papieża i robi wszystko, co potrzebne w tej kwestii.

Jednocześnie Jurasz zarzucił stronie rosyjskiej, że "robi wszystko, co możliwe", by do wizyty Franciszka na Ukrainie nie doszło. Według niego w wysiłki te angażuje się rosyjska dyplomacja - zarówno ta świecka, jak i cerkiewna. Jako dowód ukraiński dyplomata przywołał wypowiedzi ambasadora Rosji w Watykanie i metropolity Iłariona, odpowiedzialnego w Rosyjskim Kościele Prawosławnym (RKP) za kontakty międzynarodowe. Według słów Jurasza uznali oni przyjazd Franciszka na Ukrainę za mało prawdopodobny.