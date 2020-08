Kolejne rakiety spadły na amerykańską bazę w Iraku

Dwie rakiety wystrzelone z Katiuszy spadły w irackiej bazie Al Tadżi na północ od Bagdadu, w której znajdują się oddziały koalicyjne dowodzone przez USA, nie odnotowano doniesień o ofiarach – poinformował w sobotę rzecznik koalicji i Agencja Prasowa Reuters.

Jak poinformowała w sobotę Agencja Prasowa Reuters, dwie rakiety uderzyły w bazę Al Tadżi w Iraku gdzie znajdują się międzynarodowe siły pod dowództwem amerykańskich wojskowych. Żadna grupa nie przyznała się jeszcze odpowiedzialności za atak. Nie potwierdzono do tej pory żadnych ofiar.

„15 sierpnia, około 21:15, dwie małe rakiety wylądowały w pobliżu bazy Tadżi. Żadne oddziały koalicyjne nie znajdowały się w pobliżu uderzenia” – przekazał na Twitterze rzecznik koalicji kierowanej przez USA, pułkownik Myles B. Caggins III.

🔴On Aug 15, appx 9:15pm, two small rockets landed near Taji base. No @Coalition troops near impact. 🇮🇶 في ليلة 15 آب، حوالي الساعة 9:15 مساءً ، سقط صاروخان صغيران بالقرب من قاعدة التاجي، لم يكن هناك أي تواجد لقوات التحالف بالقرب من الحادث ، لمزيد من التفاصيل تابعوا @SecMedCell pic.twitter.com/UYc21myd54

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) August 15, 2020