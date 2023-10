Kolejne armatohuabice K9PL wysłane do Polski [+FOTO]

Korea Południowa przygotowała dla Sił Zbrojnych RP kolejną partię samobieżnej artylerii K9PL.

Jak poinformowała oficjalna strona Hanwha Aerospace na portalu X, Korea Południowa przygotowała dla Sił Zbrojnych RP kolejną partię samobieżnej artylerii K9PL. Odpowiednia uroczystość wysyłki odbyła się w jednym z koreańskich portów, gdzie firma przygotowała 18 haubic samobieżnych K9PL.

Przekazanie tych jednostek jest częścią umowy podpisanej pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) a Hanwha Defence w lipcu 2022 roku.

Dzisiaj w porcie w Korei miała miejsce ceremonia odprawienia do Polski 18 armatohaubic #K9. Jest to kolejna partia, która wzmocni polską obronność zgodnie z przyjętym harmonogramem dostaw i operacyjnego wdrażania do polskiej armii. To też kolejny etap realizacji kontraktu na… pic.twitter.com/PFDe6rwBAH

