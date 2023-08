Jeden z kandydatów do nominacji prezydenckiej z Partii Republikańskiej USA, Vivek Ramaswamy obiecuje uznać zajęcie części ziem Ukrainy przez Rosję i zamknąć jej drogę do NATO, jeśli zostanie wybrany na prezydenta.

Ramaswamy przedstawił swoje poglądy na temat polityki zagranicznej w poniedziałkowym artykule programowym w The American Conservative.

Ramaswamy nawiązywał do polityki zagranicznej Richarda Nixona.

“Jako prezydent USA będę szanował dziedzictwo Nixona i wskrzeszę je, odrzucając krwiożercze gadaniny pożytecznych idiotów głoszących na Ukrainie wojnę bez wygranej, która jeszcze bardziej zbliża naszych dwóch wielkich wrogów. Im dłużej trwa wojna na Ukrainie, tym bardziej staje się jasne, że zwycięzca jest tylko jeden: Chiny. Poprowadzę Amerykę od moralizmu do realizmu, dokonując odwrotności tego, co zrobił Nixon w 1972 r.: w 2025 r. pojadę do Moskwy. Zapewnię pokój na Ukrainie na jedynych warunkach, które powinny być dla nas ważne – na warunkach, które stawiają amerykańskie interesy na pierwszym miejscu. Administracja Bidena w głupi sposób próbowała nakłonić Xi do rzucenia Putina. W rzeczywistości powinniśmy nakłonić Putina do rzucenia Xi” – czytamy.

“Dobry interes wymaga, aby wszystkie strony coś z niego uzyskały. W tym celu zaakceptuję rosyjską kontrolę nad terytoriami okupowanymi i zobowiążę się do zablokowania kandydatury Ukrainy do NATO w zamian za wyjście Rosji z sojuszu wojskowego z Chinami. Zakończę sankcje i przywrócę Rosję na rynek światowy. W ten sposób wyniosę Rosję jako strategiczną kontrolę chińskich projektów w Azji Wschodniej” – dodał.

