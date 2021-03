Ilu Polaków żyje na Zaolziu? Rusza spis ludności w Czechach

W Czechach rozpoczął się spis ludności, przeprowadzany co 10 lat. Ma on wykazać m.in., jak liczna jest polska mniejszość, szczególnie Polacy na Zaolziu – na Kresach Południowych. Polskie organizacje apelują do Polaków, żeby deklarowali polską narodowość.

O północy z piątku na sobotę rozpoczął się spis ludności, który zakończy się 11 maja br. Jak podano, przez pierwsze dwa tygodnie formularze będą dostępne w internecie. Później będą sporządzane w formie tradycyjnej.

Udział w czeskim spisie jest obowiązkowy nie tylko dla obywateli Czech, ale również dla cudzoziemców posiadających w tym kraju zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy. Dotyczy on również Czechów mieszkających za granicą oraz bez stałego miejsca zamieszkania, np. bezdomnych. Kwestionariusz elektroniczny jest dostępny w językach: czeskim, angielskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, romskim, ukraińskim i wietnamskim. W Czechach spis powszechny odbywa się co dziesięć lat.

Czeski Urząd Statystyczny chce, aby do poszczególnych rubryk wpisywać dane niezwiązane z okresem pandemii. Na przykład, jeśli ktoś obecnie pracuje zdalnie z domu, to w odpowiedniej rubryce powinien wpisać czas dojazdu do zakładu pracy.

Wśród spisowych pytań znajdują się dwa, na które odpowiedź nie jest obowiązkowa: o narodowość i wyznanie. Istnieje możliwość wpisania podwójnej narodowości, w związku z czym przedstawiciele organizacji Polaków z Czech apelują do rodaków czujących się Polakami, aby wpisywali tylko jedną narodowość – polską. Wynika to z tego, że choć tzw. podwójna narodowość będzie ujmowana w statystykach, to jednak nie będzie miała wpływu na sytuację polskiej mniejszości. Od liczby osób deklarujących narodowość polską będzie między innymi zależała wysokość przyszłego finansowania polskich organizacji, szkół oraz zachowanie dwujęzycznych nazw w niektórych powiatach. Spis powinien też pokazać sytuację polskiej mniejszości na Zaolziu, które również są częścią Kresów.

Według poprzednich spisów ludności, w 1991 roku w Czechach było 59,3 tys. Polaków, a w 2001 roku – 59,1 tys.. Spis z 2011 roku wykazał 39,2 tys. Polaków, z tego 28,4 tys. żyło na Zaolziu. Należy jednak zaznaczyć, że w trakcie ostatniego spisu nie określono narodowości aż jednej czwartej obywateli.



W rozmowie z red. Karolem Kaźmierczakiem sprzed dwóch lat Helena Legowicz, prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, największej organizacji działającej w środowisku Polaków na Zaolziu, komentowała tę kwestię. Zwracał uwagę m.in. na trwające tam procesy asymilacyjne, które dotykają także tamtejszych Polaków:

„Żyjemy w innym państwie więc ta asymilacja jest nieuchronna mimo, że staramy się w naszych organizacjach podkreślać naszą polskość. Jednak mniejszość urodzona i wychowana w innym państwie często ma już inny pogląd na patriotyzm, na polskość. Na pewno spisy ludności nie oddają w pełni tego w jaki sposób społeczeństwo odczuwa swoją polskość, ponieważ w metodyce spisu ludności można było podać także narodowość śląską, morawską, w spisie z 2011 r. można było podać nawet dwie narodowości. Zatem w jaki sposób urząd statystyczny to wszystko liczy? Są to jednak realne liczby. Polacy mieszkają tutaj, na terenie Zaolzia, jak nazywana jest czeska strona Śląska Cieszyńskiego, ale mieszkają licznie także w innych regionach, czy raczej miastach Republiki Czeskiej. Wyjechali za pracą, ale korzeniami czują się nadal związani z polskością. Wśród Polaków uwzględnionych przez spis ludności na pewno znajdują się również imigranci. Dzisiaj poruszamy się w Europie za pracą, za innymi warunkami życia, stąd te skupiska Polaków tworzą się szczególnie w miastach, zwłaszcza dużych, jak Brno czy Praga. Jest tam Klub Polski, który sięga tradycjami XIX wieku. Jest klub „Polonus” w Brnie, ale tam w większości są to Polacy, którzy pozostali po studiach i tam się też osiedli”.

