„GW”: Ksiądz odmówił Komunii Św. „Jednorożcowi ze Strajku Kobiet”. Ten nie rozumie dlaczego – wyjaśniamy

Jak donosi „Wyborcza”, teraz razem z dziewczyną próbuje dowiedzieć się na jakiej podstawie prawa kanoniczego odmówiono mu komunii. Redakcja Kresy.pl służy więc pomocą:

Ustępy 915 i 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego wyjaśniają, że osoba świadoma grzechu ciężkiego nie powinna przystępować do Komunii Świętej bez uprzedniej spowiedzi sakramentalnej. Katolicy „uparcie trwający w jawnym grzechu ciężkim nie powinni otrzymywać Komunii Świętej”.

Grzechy śmiertelne (lub ciężkie) to grzechy popełnione w pełni dobrowolnie, w pełni świadomie i w bardzo ważnych sprawach (w ciężkiej materii), które zrywają z naszej strony jedność z Bogiem czyli stan łaski uświęcającej (por. KKK 1856-1857). Bez ważnej spowiedzi świętej nie możemy po ich popełnieniu przystąpić do Komunii Świętej. Jeśli to uczynimy to będzie to Komunia świętokradcza (czyli uczyniony gwałt na Panu Jezusie, który chce najpierw pojednania a potem spotkania) i kolejny grzech śmiertelny ściągający kary doczesne.

Katolik nie może popierać aborcji, ponieważ jest to jeden z największych grzechów przeciwko ludzkiemu życiu i zawsze był uważany za coś złego, a zatem popieranie tego czynu w jakikolwiek sposób jest grzechem śmiertelnym – stwierdził kard. Raymond Burke w rozmowie z Thomasem McKenną.

Duchowny stwierdził, że nie można dopuścić do przyjmowania Komunii Świętej przez osobę popełniającą grzech śmiertelny „z miłości do niej”, ponieważ „byłoby to świętokradztwem i niebezpieczeństwem dla zbawienia duszy”.

O tym, że popieranie aborcji poprzez udział w proaborcyjnych protestach jest grzechem, przypomniał ks. Jerzy Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Jeżeli jest to demonstracja za tym, żeby przerywać życie ludzkie, żeby przerywać ciążę i w ten sposób zabijać ludzkie płody, to oczywiście, że uczestnictwo w takiej manifestacji człowieka wierzącego, oznacza, że popełnia grzech. Nie powinien tego robić – powiedział rzecznik KEP na antenie Polsat News.

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że statystyki wskazują, że wśród manifestujących jest z pewnością sporo ludzi wierzących.

Każdy oczywiście decyduje za siebie, bierze odpowiedzialność za swoją decyzję. Jesteśmy przecież ludźmi wolnymi. A człowiek wolny wie także, że jeżeli postępuje źle, może tak zrobić, ale musi w sumieniu wziąć za to odpowiedzialność – powiedział ks. Gęsiak.

