Ukraińska aborcjonistka po wyroku TK „wstydzi się za Polskę”. Kiedyś cieszyła się, że giną ludzie

Natalia Panczenko, ukraińska aktywistka mieszkająca w Polsce, po wyroku TK delegalizującym aborcję eugeniczną „wstydzi się za kraj, w którym mieszka”. Wcześniej zasłynęła m.in. tym, że wyrażała radość ze śmierci ludzi spalonych w Domu Związków Zawodowych w Odessie.

Natalia Panczenko jest oburzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego delegalizującym aborcję eugeniczną. Najpierw w czwartek napisała na Facebooku (pisownia oryginalna): „Kurwa mać. Innych słów nie mogę dobrać. Trybunał Konstytucyjny orzekł iż aborcja w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu jest niezgodna z konstytucją”, dodając hashtag „wyrok na kobiety”.

W piątek Panczenko przekonywała na FB, że często w ukraińskim mediach wczorajsze protesty aborcjonistów w Warszawie były przez ukraińskie media porównywane do wydarzeń na Białorusi. Twierdziła przy tym, że kobiety były „bite i polewane gazem” przez polską policję. Jako dowód przedstawiła artykuł BBC News Ukrainian.

„Czytam to wszystko cały dzień, czuję ból, rozpacz, bezsilność i hiszpański wstyd zarazem, ale nic nie piszę, bo nie wiem co mam napisać. Nie wiem kiedy to się tak nagle wszystko zmieniło, nie wiem jak dalej będzie wyglądało życie w Polsce. Nic już właściwie nie wiem. Jedno tylko wiem na pewno, że jeszcze nigdy mi nie było tak wstyd za kraj w którym mieszkam” – pisała Panczenko.

Przypomnijmy, że Natalia Panczenko to ukraińska aktywistka od lat mieszkająca w Polsce. Od dawna informujemy o różnych jej skrajnych wypowiedziach. Przykładowo na początku września 2016 roku Panczenko umieściła na swoim profilu na Facebook zdjęcia z pożaru stacji telewizyjnej „Inter” i skomentowała je słowami „jak pięknie płonie”. Wcześniej informowaliśmy o jej wypowiedzi, w której wypowiedziała pogląd, że UPA walczyła z Polakami o niepodległą Ukrainę. Ukraińska aktywistka stwierdziła także, że Gdańsk to niemieckie miasto. Na swoim profilu umieściła także wpis ze zdjęciem spalonego ciała mężczyzny – ofiary masakry w Odessie w 2014 roku z napisami – „Psu – psia śmierć!” podpisując zdjęcie „Żal ich Wam? Bo mnie nie – niech płoną!”.

W 2018 roku warszawski Euromajdan, na którego czele swoi Panczenko, zorganizował w Warszawie pokaz filmu „Mit” opowiadającego o Wasylu Slipaku – śpiewaku operowym, który zginął w Donbasie w szeregach skrajnie nacjonalistycznego Prawego Sektora.

Ostatnio projekt medialny Ukraїner, którego producentem jest Panczenko, doprowadził do wyświetlania w autobusach warszawskiego WTP filmików o atrakcjach turystycznych Ukrainy. Mają one zachęcić Polaków do odwiedzenia tego kraju i „zobaczenia piękna z autobusowego wideo na własne oczy”.

