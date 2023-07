Gruzin przewoził nielegalnych imigrantów z Syrii. Podczas pościgu uderzył w radiowóz

Obywatel Gruzji przewoził pięciu nieletnich obywateli Syrii, którzy nielegalnie przedostali się do Polski. Został zatrzymany na autostradzie A4 pod Tarnowem (woj. małopolskie) po tym, jak w czasie pościgu zderzył się z radiowozem Straży Granicznej i wjechał w bariery.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. „Kierujący Oplem ignorując sygnały świetlne i dźwiękowe oraz nakazy przywołujące do zatrzymania pojazdu, kontynuował jazdę dynamicznie zmieniając pasy ruchu i wyprzedzając inne samochody. W wyniku tego stracił panowanie nad pojazdem i najpierw uderzył w radiowóz, którym poruszali się funkcjonariusze SG, a następnie w barierę energochłonną, co doprowadziło do zatrzymania samochodu” – informuje SG.

Kierujący samochodem obywatel Gruzji, który usiłował zbiec z miejsca zdarzenia, jak również jego 5 nieletnich pasażerów – obywateli Syrii poszukiwanych przez policję słowacką – zostali zatrzymani.

Młodzi Syryjczycy zostali przekazani w ramach readmisji uproszczonej stronie słowackiej.

Z kolei kierujący pojazdem Gruzin został tymczasowo aresztowany pod zarzutem m.in. organizowania nielegalnej migracji.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała w lutym br. portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych najwięcej było Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

karpacki.strazgraniczna.pl / Kresy.pl