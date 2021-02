Grupa WB zmodernizuje artylerię rakietową jednego z państw regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Grupa WB podpisała umowę na modernizację artylerii rakietowej z jednym z krajów regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Z kontekstu wynika, że chodzi o modu­ło­wy sys­te­m kie­ro­wa­nia ogniem TOPAZ.

Polska Grupa WB poinformowała, że podczas targów obronnych IDEX 2021 w Abu Zabi podpisała umowę na modernizację artylerii rakietowej z jednym z państw regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA, Middle East and North Africa). Oficjalnie nie podano, o jaki kraj chodzi.

„Wybór polskiej propozycji nie był przypadkowy. Opierał się na zaufaniu zagranicznego odbiorcy wojskowego do sprawdzonych rozwiązań, wykorzystywanych – także bojowo – przez Siły Zbrojne RP. Nie bez znaczenia była też korzystna cena zaoferowana za modernizację systemów” – poinformowała Grupa WB .

Jak podano, w ramach umowy zostaną unowocześnione zestawy wchodzące w skład pododdziałów artylerii rakietowej. „Systemy mają zostać wyposażone w nowe rozwiązania zwiększające skuteczność i celność ognia” – zaznacza Grupa WB. Całość prac odbędzie się poza Polską, na terytorium państwa-użytkownika.

Z kontekstu informacji przekazanym redakcji portalu Kresy.pl przez Grupę WB wynika, że kontrakt dotyczy zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kierowania ogniem TOPAZ.

„To system organizujący dowodzenie i działanie pododdziału artylerii lufowej i rakietowej, obejmujący wszystkie obszary od logistyki i rozpoznania po realizację zadań ogniowych” – zaznaczono. Dodano, że polscy żołnierze mogą korzystać z systemu TOPAZ już od prawie 20 lat.

Grupa WB zwraca uwagę, że zawarty kontrakt jest owocem wieloletnich doświadczeń spółek wchodzących w jej skład, a przedstawiciele państw zainteresowanych modernizacją artylerii brali pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia GRUPY WB.

ZZKO Topaz to modu­ło­wy sys­te­m kie­ro­wa­nia ogniem klasy C4I/BMS. Jest opar­ty na plat­for­mie łącz­no­ści FONET. System jest pro­du­ko­wa­ny przez firmy nale­żące do Grupy WB. Topaz został opra­co­wany w latach 90. XX wieku. Na początku obecnego wieku zaczął trafiać do jed­no­stek Wojsk Rakietowych i Artylerii. Początku trafił do pododdziałów używających 122 mm hau­bic samo­bież­nych Goździk. Sys­tem jest od tamtej pory stale roz­wi­jany. Może słu­żyć nie tylko do kie­ro­wa­nia ogniem, lecz także do wspar­cia dzia­łań tak­tycz­nych na polu walki.

„Jedną z podstawowych cech systemu TOPAZ jest jego modułowość i skalowalność. TOPAZ może być prosto skonfigurowany do zarządzania polem walki na różnych szczeblach taktycznych. Katalog pakietów integracji obejmuje wszystkie wyroby oferowane przez Grupę WB i kluczowe sensory głównych światowych producentów (np. nawigacje inercyjne, radary pola walki, środki rozpoznania optoelektronicznego). Moduły TOPAZA umożliwiają wykorzystanie różnorodnych środków łączności radiowej światowych producentów (KF, UKF, UHF, SAT), oraz przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej do wsparcia planowania na wyższych szczeblach dowodzenia” – czytamy w oficjalnym opisie systemu przez producenta.

Dodajmy, że Czesi zarezerwowali na ten rok ponad 263 mln koron (45,4 mln zł) w ramach pozyskania nowego systemu kontroli ognia artyleryjskiego. System, wart łącznie ponad 900 mln koron ma zostać pozyskany do 2025 roku, a do przetargu zgłosili się oferenci m.in. z Polski, z systemem Topaz.

