Polska blisko uruchomienia produkcji pocisków dalekiego zasięgu

Według medialnych doniesień, we wtorek może dojść do podpisania umowy intencyjnej pomiędzy polską firmą WB Electronics a południowokoreańskim koncernem Hanwha Aerospace. Dokument ma otworzyć drogę do rozpoczęcia w Polsce produkcji pocisków wykorzystywanych w systemach artylerii dalekiego zasięgu.

W ciągu najbliższych trzech lat w Polsce może rozpocząć się produkcja pocisków do artylerii dalekiego zasięgu. Jak informuje Polskie Radio 24, we wtorek planowane jest podpisanie umowy intencyjnej w tej sprawie pomiędzy polską spółką WB Electronics a południowokoreańskim koncernem Hanwha Aerospace.

Na mocy porozumienia w Polsce możliwa będzie produkcja amunicji wykorzystywanej między innymi w ramach systemu HOMAR-K, który bazuje na południowokoreańskich wyrzutniach rakietowych Chunmoo. Jest to system wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (K-MRLS), zdolnych do wystrzeliwania różnego typu pocisków – zarówno kierowanych, jak i niekierowanych – o zasięgu do 300 kilometrów.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, rozpoczęcie produkcji w kraju pozwoli Polsce uniezależnić się w zakresie dostaw tej klasy amunicji dla Sił Zbrojnych RP.

Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło pierwszy kontrakt na dostawę południowokoreańskich wyrzutni rakietowych Chunmoo pod koniec 2022 roku. Umowa wykonawcza dotycząca systemu HOMAR-K została podpisana w kwietniu 2024 roku.

Dostawy łącznie 290 wyrzutni, które mają wejść w skład polskiego systemu artylerii rakietowej HOMAR-K, zaplanowane są na lata 2026–2029.

Oczekiwane podpisanie umowy intencyjnej ma stanowić krok w kierunku rozwinięcia krajowych możliwości przemysłowych w zakresie zaawansowanej technologii obronnej. Na tym etapie są to jednak wyłącznie doniesienia medialne i nie potwierdzono jeszcze oficjalnie szczegółów planowanego porozumienia.

Wcześniej informowaliśmy, że Grupa WB podpisała ramową umowę o współpracy technicznej i handlowej z japońską korporacją ShinMaywa Industries. To historyczny krok w relacjach polsko-japońskich w dziedzinie obronności, który otwiera nowe perspektywy dla obu krajów. Podpisanie umowy miało miejsce podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego w Japonii. Dokument sygnowali prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski oraz dyrektor zarządzający ShinMaywa Corporation Katsuo Tanaka.

Choć porozumienie ma na razie charakter ramowy, obie strony mają sobie wiele do zaoferowania. Japończycy doceniają doświadczenie polskiego przemysłu obronnego, które sprawdziło się w kontekście wojny na Ukrainie. Polska natomiast może uzyskać dostęp do japońskich technologii, szczególnie w obszarach, które dotąd były poza jej zasięgiem.

