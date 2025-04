Grupa WB i Hanwha Aerospace podpisały umowę. Chodzi o produkcję pocisków rakietowych w Polsce

We wtorek Grupa WB i Hanwha Aerospace podpisały umowy dotyczące rozwoju i produkcji pocisków rakietowych w Polsce. Chodzi o pociski CGR-080 do systemów artylerii rakietowej K239 Chunmoo.

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że we wtorek, w obecności wiceszefa MON Pawła Bejdy, prezesa WB Group oraz przedstawiciel Hanwha Aerospace, podpisano dokument zawierający kluczowe warunki dotyczące funkcjonowania spółki mającej produkować w Polsce pociski rakietowe. Chodzi o pociski rakietowe do systemów Homar-K, który bazuje na południowokoreańskich wyrzutniach rakietowych Chunmoo.

#Warszawa | W obecności sekretarza stanu MON @pawelbejda, prezes @WBGroup_PL oraz przedstawiciel Hanwha Aerospace 🇰🇷 podpisali dokument zawierający kluczowe warunki dotyczące funkcjonowania spółki produkującej w 🇵🇱 pociski rakietowe. pic.twitter.com/9pw1CdVdvQ — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 15, 2025

Wskazywały na to wcześniejsze zapowiedzi.

“Spółka umożliwi produkcję w Polsce pocisków rakietowych CGR-080 do systemów artylerii rakietowej K239 Chunmoo, które kupiła Polska. To kolejna umowa zacieśniająca współpracę obu spółek w obszarze zbrojeniowym. Dzięki transferowi technologii i wiedzy do polskiego przemysłu, nowe pociski będą również wykorzystywane przez inne systemy rakietowe, które są na wyposażeniu Wojska Polskiego” – podkreśla MON.

Spółka umożliwi produkcję w Polsce pocisków rakietowych CGR-080 do 🇰🇷 systemów artylerii rakietowej K239 Chunmoo, które kupiła Polska. To kolejna umowa zacieśniająca współpracę obu spółek w obszarze zbrojeniowym. Dzięki transferowi technologii i wiedzy do polskiego przemysłu,… pic.twitter.com/jn5RxF0vv9 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 15, 2025

“W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy drugą umowę wykonawczą na 72 sztuki wyrzutni Chunmoo. W ten sposób umowa ramowa została wypełniona łącznie 290 sztukami wyrzutni Chunmoo. Z tych 72, które będą produkowane — część w Polsce, część w Korei — 12 z nich powstanie w Korei, a 60 już w Polsce. To jest pierwszy etap przeniesienia technologii produkcji wyrzutni Chunmoo do Polski. (…) Kolejnym etapem jest produkcja amunicji, a konkretnie pocisków rakietowych do tych wyrzutni Chunmoo. Mamy, proszę Państwa, zapewnienie, że w przeciągu trzech lat pierwsze pociski rakietowe zejdą z linii produkcyjnej spółki, która już została utworzona przez WB Electronics i Hanwha Aerospace — i to jest absolutny sukces tego rządu” – oświadczył wiceminister Paweł Bejda.

Przypomnijmy, że 4 września 2024 roku WB Electronics S.A. i Hanwha Aerospace zawarły w ramach partnerstwa strategicznego protokół ustaleń. “Dokument określał kluczowe wymagania dla wspólnej produkcji na terenie Polski pocisków rakietowych CGR-080 przeznaczonych dla wyrzutni rakietowych HOMAR-K [południowokoreańskich wyrzutni K239 Chunmoo, zainstalowanych na podwoziu Jelcz]” – czytamy.

Kresy.pl