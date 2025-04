“Kończy się era naiwnej globalizacji”. Tusk mówi o repolonizacji gospodarki

Lecornu spotkał się w poniedziałek nie tylko ze swoim greckim odpowiednikiem, ale i samym premierem kraju goszczącego Kiriakosem Mitsotakisem. Ten ostatni ostrzegł, że Unia Europejska musi zmniejszyć zależność obronną od krajów, które „działają w sposób sprzeczny z jej interesami strategicznymi” - zacytował portal Ekathimerini. Była to prawdopodobnie aluzja do Turcji, choć portal gazety zasugerował, że w obecnej sytuacji politycznej możną ją odnieść także do USA.

„Nasze dwa kraje uważają, że plan ReArm Europe oferuje solidną podstawę do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii Europejskiej. Jest to cel, do którego dążyliśmy wspólnie, od samego początku, z prezydentem [Francji] [Emmanuelem] Macronem. Celem jest wzmocnienie, jako Unia, naszego poziomu gotowości i zdolności naszego przemysłu obronnego, aby zmniejszyć nasze zależności, a nie je utrzymywać” - grecki premier powiedział dziennikarzom po spotkaniu z francuskim ministrem.