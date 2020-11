Pekin szykuje cios w australijską gospodarkę

Według informacji hongkońskiego dziennika władze Chin planują wprowadzić zakaz importu pszenicy z Australii.

Portal dziennika „South China Morning Post” przypomniał we wtorek, że od piątku zacznie obowiązywać zakaz importu do Chin jęczmienia, cukru, wina czerwonego, drewna, węgla, homarów, rudy miedzi i miedzi wytopionej z Australii. Do listy tej ma dojść już wkrótce kolejny produkt stanowiący istotną część australijskiego eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej.

„South China Morning Post” twierdzi, że Pekin szykuje się do nałożenia zakazu importowego także na australijską pszenicę. Wartość jej sprzedaży do Chin dziennik określa na sumę 394 mld dol.

Według gazety wprowadzenie zakazu będzie w pierwszym rzędzie poufnie komunikowane do handlowców. Władze ChRL są zdecydowane skrupulatnie egzekwować przepisy i sprawdzać dokumenty przewozowe by eliminować próby dostarczania australijskiej pszenicy przez kraje trzecie. „Chińskim importerom powiedziano, aby ściśle przestrzegali tych zasad i zawiesili wszystkie zamówienia” – powiedział anonimowy przedstawiciel handlowy, który otrzymał już informacje o zakazie – „Przesyłki przybywające do portu przed piątkiem zostaną dopuszczone, ale te, które przyjdą później, pozostaną w porcie”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Choć w przypadku niektórych dóbr chińscy urzędnicy skarżą się na nieodpowiednią jakość (na przykład wykrycie zawartości zakazanych pestycydów) obecny rozwijający się konflikt handlowy ma tło polityczne. Do pierwszych napięć w relacjach Chin i Australii doszło przy okazji krytyki ze strony Canberry w kwestii polityki Chin w czasie narastania obecnej pandemii koronawirusa. Jednak między oboma państwa narastają sprzeczności w ich geostrategii. Australia w coraz większym stopniu wkomponowuje się w działania rywali Chin takich jak USA, Japonia i Indie.

scmp.com/kresy.pl