Australia weźmie udział w ćwiczeniach wojskowych adwersarzy Chin

Minister obrony Australii Linda Reynolds poinformowała, że żołnierze z tego państwa wezmą udział w ćwiczeniach angażujących też oddziały USA, Indii i Japonii.

We wtorek na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Obrony Australii pojawiła się informacje, że jej oddziały zbrojne wezmą udział w ćwiczeniach MALABAR 2020. To ćwiczenia morskie organizowane tradycyjnie przez marynarki wojenne USA, Indii i Japonii. Zainicjowane zostały jeszcze w 1992 r. jako dwustronne ćwiczenia amerykańsko-indyjskie. W 2015 trzecią marynarką wojenną uczestniczącą w corocznych ćwiczeniach stała się marynarka japońska. Australijski nadawca publiczny ABC podał w lipcu, że Australia od ponad pięciu lat naciskała na dopuszczenie jej do udziału w manewrach, ale możliwość taką blokowały Indie.

Najwyraźniej Hindusi zmienili zdanie bowiem na stronie internetowej australijskiego resortu obrony ukazała się informacja – „Na zaproszenie z Indii Australia weźmie udział w ćwiczeniach MALABAR 2020”. Mają się one odbyć w listopadzie.

„Zaawansowane ćwiczenia wojskowe, takie jak MALABAR, są kluczem do wzmocnienia zdolności morskich Australii, budowania interoperacyjności z naszymi bliskimi partnerami i demonstrowania naszej zbiorowej determinacji we wspieraniu otwartego i dobrze prosperującego Indo-Pacyfiku” – skomentowała sama minister Reynolds. Jak uznała – „Ćwiczenis MALABAR pokazują również głębokie zaufanie między czterema głównymi demokracjami Indo-Pacyfiku i ich wspólną wolę współpracy na rzecz wspólnych interesów bezpieczeństwa”.

Akces Australii do ćwiczeń MALABAR 2020 skomentowała także jej minister spraw zagranicznych Marise Payne, która stwierdziła, że „Opiera się to na kompleksowym partnerstwie strategicznym, które premier Morrison i premier Modi uzgodnili 4 czerwca 2020 r., a które rozwinęłam wraz z moim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych [Indii] Jaishankarem, w tym miesiącu gdy spotkaliśmy się w Tokio”. Payne uznała też, że wspólne ćwiczenia „Wzmocnią zdolność Indii, Australii, Japonii i Stanów Zjednoczonych do współpracy na rzecz utrzymania pokoju i stabilności w naszym regionie”.

Decyzja o uczestnictwie Australii w MALABAR 2020 nastąpiła w sytuacji znacznego pogorszenia relacji miedzy Canberrą i Pekinem, które doprowadziło w maju do nałożenia przez Chińczyków ceł zaporowych na australijski jęczmień. Niedawno Pekin zdecydował o wstrzymaniu importu węgla z Australii.

Do jeszcze większego zaostrzenia stosunków doszło między Chinami i Indiami po starciach ich oddziałów wojskowych na himalajskim odcinku granicy.

minister.defence.gov.au/kresy.pl