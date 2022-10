Gazprom wstrzymał tranzyt gazu przez Austrię. Włochy odcięte od dostaw

Włoski koncern gazowo-petrochemiczny Eni poinformował, że dostawy gazu z Rosji do Włoch zostały wstrzymane. Gazprom twierdzi, że nie jest w stanie zrealizować dostaw z powodu wstrzymania jego tranzytu poprzez Austrię.

Włoski koncern energetyczny ENI, odbiorca rosyjskiego gaz poinformował w sobotnim komunikacie, że od tego Gazprom przestał dostarczać mu gaz z Rosji. Rzecznik firmy w rozmowie z agencją Ansa powiedział, że Rosjanie nie dostarczają gazu, gdyż, jak wynika z komunikatów, nie jest w stanie spełnić wymogów koniecznych do tego, by otrzymać usługę wysyłki gazu do Austrii.

Wiadomo jednak, że Austria dalej otrzymuje gaz w punkcie przekazu na granicy słowacko-austriackiej. Przedstawiciel ENI zapewnił, że Włosi pracują nad tym, aby sprawdzić w Gazpromie, czy możliwe jest wznowienia dostaw błękitnego paliwa do Włoch.

Wcześniej agencje Reuters i Tass podały, że Gazprom wstrzymał tranzyt gazu przez Austrię, uzasadniając to odmową potwierdzenia zleceń określających ilość tłoczonego tranzytem surowca przez austriackiego operatora sieci przesyłu gazu. Według Rosjan, jest to skutek zmian regulacyjnych w Austrii, które nastąpiły w końcu września. Tass podaje, że ENI zostało poinformowane z wyprzedzeniem o tym, że z dniem 1 października przesył gazu przez Austrię zostanie wstrzymany. Włoski koncern miał to potwierdzić.

Gazprom twierdzi, że pracuje obecnie wspólnie ze swoimi odbiorcami z Włoch nad rozwiązaniem tej sprawy.

Przypomnijmy, że w połowie czerwca br. koncern gazowo-petrochemiczny Eni poinformował, że otrzymał informację o zmniejszeniu przepływów od swojego rosyjskiego dostawcy, Gazpromu. Dostawy zostały wówczas ograniczone o 15 procent. Nie podano przy tym przyczyn takiej decyzji. Kilka dni później Eni podał, że rosyjski gaz nadal płynie do Włoch, choć w zredukowanej ilości.

Włochy były wówczas trzecim największym rynkiem eksportowym Gazpromu po Niemczech i Turcji. Według Federalnej Służby Celnej Rosji, w 2021 r. dostawy rosyjskiego gazu do Włoch sięgały 18,445 mld metrów sześciennych.

Jednocześnie, od grudnia 2021 roku uzależnienie Włoch od gazu z Rosji spadło z 40 do 18 procent. Niedawno rząd Włoch informował, że włoskie magazyny gazu zapełnione są w 90 proc.

rmf24.pl / Tass / Kresy.pl