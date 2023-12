Funkcjonariusz niemieckiego wywiadu przekazywał informacje Rosjanom

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Rosji zapłaciła ogromną sumę dwóm obywatelom Niemiec za przekazanie tajnych dokumentów uzyskanych z Federalnej Służby Wywiadu Niemiec (BND). Całkowita kwota transakcji wyniosła 850 tysięcy euro – wynika z aktu oskarżenia przedstawionego przez niemiecką prokuraturę 24 sierpnia 2023 r.

Karsten Linke to były funkcjonariusz BND, który posiadał dostęp do dokumentów o klauzuli bezpieczeństwa ściśle tajne przez 15 lat swojej pracy w wywiadzie. Jego ostatnie stanowisko to dyrektor działu weryfikacji, odpowiedzialny za sprawdzanie przeszłości nowo zatrudnionych pracowników. Miał on spotykać się z niemieckim przedsiębiorcą Arthurem Ellerem, który utrzymywał kontakty z rosyjskim biznesmenem Vizą Mizajewem, mającym powiązania z FSB. W ten sposób wrażliwe informacje pochodzące z BND były przekazywane Rosjanom.

Według “Der Spiegel” Mizajew i Eller spotkali się w 2020 roku w Moskwie. Potem Eller poinformował swojego znajomego Linkego o tym kontakcie. Linke miał pomóc Mizajewowi w uzyskaniu pozwolenia na pobyt w Niemczech w zamian za udziały w kopalni w Afryce, co mogło być próbą rekrutacji agenta.

Do spotkania trzech wymienionych mężczyzn miało dojść w połowie września 2022 roku. Wtedy obywatele Niemiec mieli zgodzić się na udostępnienie FSB poufnych informacji. Linke dostarczył Rosjanom dziewięć dokumentów z wewnętrznych systemów przetwarzania, dotyczących istotnych informacji technicznych.

Śledczy ustalili, że Linke, od września do października 2022 roku, drukował dokumenty ze swoich służbowych komputerów lub fotografował ich ekrany w biurach w Pullach i Berlinie. Następnie przekazywał dane Ellerowi, który przewoził je w formie elektronicznej do Moskwy, gdzie były przekazywane FSB.

Eller w tym celu, we wrześniu i październiku 2022 roku, kilkukrotnie spotykał się z funkcjonariuszami FSB w Moskwie. Spotkania miał organizować rosyjski przedsiębiorca Viza Mizajew, który rezerwował i finansował jego loty do stolicy Rosji i z powrotem do Niemiec. W trakcie jednego ze spotkań w Moskwie, we wrześniu 2022 roku funkcjonariusz FSB wręczył Arthurowi Ellerowi listę zainteresowań rosyjskiej służby.

Według śledczych, przekazane FSB informacje z BND stanowiły tajemnicę państwową. Jak zaznaczono w akcie oskarżenia, w obu przypadkach ich przekazanie niosło ze sobą ryzyko szczególnie poważnego, niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo zewnętrzne Federalnej Służby Wywiadowczej.

W akcie oskarżenia zaznaczono, że FSB zapłaciła Linkemu 450 tys. euro, a Ellerowi co najmniej 400 tys. euro. Pieniądze odebrane zostały w gotówce w Moskwie.

Obu mężczyznom postawiono zarzuty zdrady stanu, zagrożone karami dożywotniego więzienia.

Obrońca Linkego zasugerował, że sprawa została przygotowana prawdopodobnie przez agencje wywiadu Ukrainy i USA, mające na celu zniszczenie reputacji BND.

Eller został aresztowany na Florydzie kilka tygodni po aresztowaniu Linkego przez policję w Berlinie. Przed eskortą do Niemiec, gdzie został przekazany policji federalnej, złożył on obszerne wyjaśnienia funkcjonariuszowi FBI.

O zajęciu się sprawą przez niemiecką prokuraturę pisaliśmy w grudniu ub. roku. Media w tamtym czasie przytaczały wypowiedź szefa Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomasa Haldenwanga z lata ub. roku – „Szacujemy, że skala inwigilacji przeciwko Niemcom jest obecnie co najmniej na poziomie zimnej wojny, jeśli nie znacznie wyższym”. Ostatni przypadek wykrycia zdrajcy w BND miał miejsce w 2014 roku. Zdemaskowany Markus R. szpiegował dla służb amerykańskich. We wrześniu br. obu niemieckim obywatelom postawiono zarzut zdrady stanu.

W sierpniu ub. roku w Dusseldorfie stanął przed sądem były niemiecki oficer rezerwy Ralph G. – mężczyzna został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji.

Według miejscowych prokuratorów podejrzany dostarczył rosyjskim agentom zarówno dokumenty, jak i informacje o oddziałach niemieckich. Działo się to od października 2014 roku do marca 2020 roku, kiedy był zastępcą dowódcy jednostki.

