Francuskie zamieszki rozlały się na Belgię i Szwajcarię

Zamieszki związane ze śmiercią 17-letniego Nahela Merzouka wybuchły w Lozannie w Szwajcarii i stolicy Belgii Brukseli.

Jak poinformował w poniedziałek portal Mirror, zamieszki związane ze śmiercią 17-letniego Nahela Merzouka wybuchły w Lozannie w Szwajcarii i stolicy Belgii Brukseli.

Starcia z funkcjonariuszami wybuchły podczas weekendowej demonstracji w szwajcarskim mieście Lozanna. W trakcie walk miały zostać użyte koktajle Mołotowa – donosi portal. Świadkowie opisywali, jak rzucano cegłami i rozbijano okna.

W oświadczeniu wydanym przez szwajcarską policję stwierdzono, że „ponad setka młodych ludzi zgromadziła się w centrum Lozanny i zniszczyła firmy. W czwartek protestujący starli się z policją w stolicy Belgii, Brukseli, gdzie policja aresztowała 64 osoby.

This in Brussels in Belgium #FranceRiots #franceViolence #Paris pic.twitter.com/3MhtwN1f7H

BREAKING:

The riots and looting in France and Belgium spread tonight to Switzerland too.

Stores were looted in the city of Lausanne and rioters clashed with the riot police.pic.twitter.com/faHOvC5vYz

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 1, 2023