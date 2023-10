Francja: Paryski Luwr ewakuowany i zamknięty z powodu zagrożenia atakiem terrorystycznym

W sobotę ewakuowano zwiedzających paryski Luwr. Największe na świcie muzeum zostało zamknięte “ze względów bezpieczeństwa”. Ma to związek z najwyższym poziomem alertu bezpieczeństwa spowodowanym piątkowym atakiem nożownika w Arras.

Paryskie muzeum Luwr zostało w sobotę zamknięte. Placówka “otrzymała pisemną wiadomość świadczącą, że istnieje ryzyko dla muzeum i jego zwiedzających” – przekazała rzeczniczka placówki, cytowana przez portal France 24. Podkreśliła, że Luwr został zamknięty na jeden dzień, “do czasu przeprowadzenia niezbędnych kontroli”.

Zaznaczyła, że kontekstem tych działań jest podniesienie alertu bezpieczeństwa w całym kraju.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące uciekających zwiedzających.

BREAKING:

People are fleeing the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/YYnmGa4kdY

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023