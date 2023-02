Francja chce ograniczyć dostęp do pornografii internetowej

Francja przedstawi w tym tygodniu mechanizm certyfikacji cyfrowej, aby zobowiązać strony internetowe z pornografią do skutecznej kontroli wieku widzów na swoich stronach od września, poinformował w poniedziałek francuski minister ds. cyfryzacji Jean-Noel Barrot.

Osoby, które chcą odwiedzić te strony, będą musiały zainstalować na swoich telefonach komórkowych aplikację do certyfikacji cyfrowej na licencji rządowej, aby udowodnić, że mają co najmniej 18 lat. Witryny, które nie będą się do tego stosować, mogą zostać zablokowane w publikowaniu we Francji.

„Zamierzam położyć kres temu skandalowi… 2023 rok to koniec dostępu naszych dzieci do stron pornograficznych” – powiedział Barrot w wywiadzie dla francuskiego dziennika „Le Parisien”.

Zdaniem Barrota Francja będzie pierwszym krajem na świecie, który podejmie takie kroki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami we Francji i większości krajów europejskich użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat, aby mieć dostęp do pornografii. Nie ma jednak skutecznego mechanizmu kontroli, a użytkownicy mogą po prostu wprowadzić fikcyjną datę urodzenia na swoich ekranach.

Przypomnijmy, że w październiku przedstawiciele rządu na czele z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg zaprezentowali projekt ustawy o ochronie małoletnich w internecie, który nakłada na dostawców internetu obowiązek wdrożenia mechanizmu umożliwiającego blokowanie dzieciom dostępu do treści pornograficznych. Zaprezentowano również raport NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”.

„Wszystkie dostępne badania wskazują, że narażenie dzieci na kontakt z treściami pornograficznymi, na tak wczesnym etapie rozwoju, rodzi szereg zagrożeń, w szczególności słabszą integrację społeczną, więcej zachowań niepożądanych, objawy depresji oraz zaburza więź emocjonalną z opiekunami” – mówiła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Kresy.pl/Reuters