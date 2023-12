Fala odejść z Wojska Polskiego. Rz: Błaszczak ukrywał dane

W tym roku z Sił Zbrojnych RP odeszło więcej żołnierzy niż w poprzednich latach. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak utajniał te dane.

Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku, z zawodowej służby wojskowej zwolniono 8 947 żołnierzy, z czego uprawnienia emerytalne posiadało 62 proc. z nich – podaje w sobotę Rzeczpospolita. Dodatkowo w całym 2023 roku z Wojsk Obrony Terytorialnej odeszło aż 9 759 żołnierzy WOT.

Łącznie w 2023 roku mundur zdjęło więc aż 18 706 żołnierzy (dane dotyczące żołnierzy zawodowych obejmują okres do końca listopada).

Kolejni złożyli już wniosek o odejście w przyszłym roku. Dane na dzień 1 grudnia 2023 roku wskazują, że 4 834 żołnierzy już złożyło wypowiedzenia stosunku służbowego skutkujące zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej w 2024 roku (w tym 4 546 w styczniu 2024 roku).

Rz przypomina dane z poprzednich lat. W 2022 roku w sumie mundur zdjęło 15 900 żołnierzy zawodowych i ochotników WOT – w tym aż 8 988 żołnierzy zawodowych oraz 7 962 ochotników WOT (spośród nich 1 050 zdecydowało się na przejście do zawodowej służby wojskowej).

Dane MON wskazują też, że od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku powołano: 22 079 osób do zawodowej służby wojskowej; 1 542 osób do zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia; 3 364 do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia; 12 607 żołnierzy do terytorialnej służby wojskowej.

MON podaje też, że spośród żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej po zakończeniu szkolenia podstawowego na szkolenie specjalistyczne zdecydowało się 60 proc. mundurowych.

Rzeczpospolita informuje, że o dane dotyczące liczby żołnierzy Wojska Polskiego wystąpiła do MON, gdy na jego czele stał jeszcze Mariusz Błaszczak (PiS). Medium nie otrzymało jednak wówczas odpowiedzi. Dopiero nowe kierownictwo resortu podało wspomniane informacje.

Rz przypomina uwagi Najwyższej Izby Kontroli, która zwracała uwagę, że resort obrony utajnił niektóre dane statystyczne dotyczące liczby żołnierzy polskiej armii. Z powodu nadania niektórym danym klauzuli “zastrzeżone” w wykonaniu budżetu za 2022 r. nie było informacji np. o średniorocznym stanie zatrudnienia żołnierzy zawodowych; średnim uposażeniu zasadniczym żołnierzy zawodowych wraz z dodatkami i miesięczną równowartościową dodatkowego uposażenia rocznego dla poszczególnych korpusów; liczbie żołnierzy zwolnionych ze służby; liczbie powołań żołnierzy zawodowych powołanych do służby wraz z podziałem na korpusy; liczbie żołnierzy zawodowych z uprawnieniami emerytalnymi.

Ze szczątkowych danych NIK wynika, że w poprzednim roku przeciętne zatrudnienie w wojsku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 158 903 osoby i było wyższe o 920, czyli o 0,6 proc. w porównaniu z 2021 r. Z kolei liczba żołnierzy zawodowych zwiększyła się o 4754 i wyniosła 118 340. Liczba żołnierzy WOT wyniosła zaś 31 700.

rp.pl / Kresy.pl