„Rzeczpospolita”: słaba pozycja Polski w rankingach dot. innowacyjności

Rząd PiS chciałby uczynić Polskę technologicznym liderem. Tymczasem w rankingach nadal jesteśmy w ogonie – pisze dziennik „Rzeczpospolita”.

Dziennik „Rzeczpospolita” w środowym wydaniu podaje wyniki badań Związku Przemysłu Niemieckiego, według których Polska zajmuje obecnie 27. miejsce na 35 badanych krajów, pod względem innowacyjności. Od 2015 roku nasz kraj co prawda awansował w zestawieniu, ale tylko o jedno miejsce.

Trzy najbardziej innowacyjne kraje, według Związku Przemysłu Niemieckiego to Szwajcaria, Singapur i Belgia. Za Polską znalazły się z kolei: Rosja, Grecja, RPA, Brazylia, Indonezja, Indie, Meksyk. Ostatnie miejsce zajęła Turcja.

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że Polska znalazła się tuż za Chinami, „ale tę 27. pozycję trudno uznać za sukces”.

Jak podano, w innych globalnych rankingach Polska też nie wypada zbyt dobrze. W Global Innovation Index nasz kraj zajmuje 39. miejsce na 127 analizowanych państw, jednak według tego zestawienia wyprzedzają nas np. Czesi, Słowacy, Litwini oraz Estończycy.

Państwo polskie przeznacza na badania i rozwój około 1 proc. PKB. Średnia wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej jest dwukrotnie wyższa.

Wcześniej informowaliśmy, że jak pisał magazyn Nature, Polska była najmniejszym beneficjentem utworzonego programu Horizon 2020 ze wszystkich państw unijnych. Fundusz powstał w celu promowania inwestycji w badania i rozwój w Unii Europejskiej. Polska dołożyła się do niego najwięcej.

Pieniądze z funduszu Horizon 2020, które otrzymały państwa unijne pochodziły od nich samych. Mimo to, nie przyznano ich proporcjonalnie do wkładu. Łącznie 13 państw, które wstąpiły do UE w 2004 roku lub później (w tym Malta i Cypr), otrzymały z budżetu funduszu tylko 5% środków, mimo że ich wkład razem wynosił 9% całości. Jak wynika z raportu Nature, Polska za każde włożone 1 euro uzyskała tylko 33 eurocenty. Najwięcej do funduszu dołożyły się netto te państwa, które przystąpiły do Wspólnoty po roku 2003: Polska, Rumunia, Słowacja, Litwa, Chorwacja, Czechy, Bułgaria oraz Węgry. To 8 na 9 takich państw łącznie. Zwracaliśmy uwagę, że to właśnie te państwa, należące do dawnego bloku wschodniego, mają stosunkowo najniższe środki na badania i rozwój oraz słabe instytucje badawcze.

rp.pl / Kresy.pl