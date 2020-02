Bahrajn: Mężczyzna skazany na 3 lata więzienia za spalenie izraelskiej flagi

Mężczyzna, którego tożsamość nie została ujawniona został aresztowany po spaleniu izraelskiej flagi, podczas pro-palestyńskiego protestu w maju zeszłego roku. W poniedziałek lokalne media poinformowały, że został on skazany przez sąd na karę 3 lat pozbawienia wolności.

Według informacji podanych w poniedziałek przez portal The Times of Israel, został on zatrzymany wraz z 10 innymi demonstrantami w maju ubiegłego roku, podczas pro-palestyńskiej demonstracji. Uczestnicy manifestacji zablokowali ulicę przy wjeździe do wioski Abu Saiba rozpalając ogień na środku jezdni. Następnie jeden z manifestantów spalił flagę Izraela.

Zaraz po incydencie mężczyzna został zatrzymany. Jego tożsamość nie została podana do publicznej wiadomości. Zarzuty wobec niego dotyczyły nie tylko spalenia flagi, lecz także zorganizowania nielegalnego zgromadzenia.

Wyrok wywołał oburzenie wśród pro-palestyńskich aktywistów. Oskarżają oni władze Bahrajnu o chęć przypodobania się Izraelowi. Sąd apelacyjny Bahrajnu odrzucił odwołanie od wyroku niższej instancji.

Chociaż Izrael posiada oficjalne kontakty dyplomatyczne jedynie z dwoma państwami arabskimi (Egiptem i Jordanią) w ostatnich latach nastąpiło ocieplenie relacji z Bahrajnem oraz innymi państwami Zatoki Perskiej. Przyczyną polepszenia stosunków jest wspólna niechęć wyżej wymienionych państw do Iranu.

W czerwcu ubiegłego roku w Bahrajnie odbyła się chociażby konferencja pod przewodnictwem USA, podczas której zespół prezydenta Donalda Trumpa przedstawił ekonomiczne aspekty proponowanego planu rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

