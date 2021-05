Eurobarometr: Drastyczny spadek zaufania do UE wśród Polaków

Najnowsze wydanie Eurobarometru wskazuje, że jedynie 50 proc. Polaków „ufa” Unii Europejskiej, a 38 proc. nie wykazuje wobec niej zaufania. 12 proc. nie ma zdania w opisywanej kwestii.

Analiza stosunku obywateli poszczególnych państw członkowskich do UE jest publikowana przez Komisję Europejską od 1973 r. Polska należała do tej pory do państw, które były nastawione względem Unii Europejskiej bardzo entuzjastycznie. Najnowsze wydanie Eurobarometru wskazuje, że tylko 50 proc. Polaków „ufa” UE. Takim uczuciem nie darzy jej 38 proc. badanych. Brak zdania deklaruje 12 proc. respondentów. Zarzuty KE względem Polski mogły znacząco wpłynąć na nastawienie Polaków – pisze „Rzeczpospolita” w piątek.

Oznacza to, że wskaźnik zaufania względem UE spadł w przypadku polskiego społeczeństwa najbardziej pośród wszystkich krajów Wspólnoty, o 6 pkt. procentowych. Spadek nastąpił także w przypadku Austrii (o 3 pkt proc., do 41 proc.) oraz Danii (o 1 pkt proc., do 62 proc.).

Z badania wynika także, że 63 proc. Polaków określa sytuację gospodarczą jako „złą”, a jedynie 34 uważa ją za „dobrą”. Wskazano także, że jedynie 34 proc. Polaków chce zastąpienia złotego przez euro, podczas gdy 56 proc. jest temu przeciwna.

Media zwracają uwagę, że opisywane dane mogą mieć związek z zarzutami Komisji Europejskiej, które od kilku lat są formułowane względem Polski.

Najbardziej sceptyczne względem UE nastroje panują w Grecji (37 proc. deklaruje pozytywne odczucia wobec UE, a 63 proc. negatywne), we Francji (39 proc. ankietowanych, a 49 proc. ma przeciwne zdanie), we Włoszech (44 proc. pozytywnych odpowiedzi i 46 proc. negatywnych) oraz w Niemczech (48 proc. darzy UE zaufaniem, ale 44 proc. już nie).

Bardzo entuzjastyczne względem Unii nastroje notowane są w Portugalii (78 proc. zaufania do UE), Irlandii (74 proc.) oraz na Litwie (70 proc.).

rp.pl / Kresy.pl