Eksperci: w ciągu 15 lat Wielka Brytania stanie się najlepiej rozwijającą się dużą gospodarką w Europie

Zdaniem ekspertów CBEB, skutki ekonomiczne Brexitu „albo zostały przesadzone, albo nie zostały jeszcze wystarczająco zbadane”. Prognozują Wielka Brytania będzie najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką w Europie.

We wtorek opublikowano prognozy Centrum Badań Ekonomicznych i Biznesowych (CBEB), według których Wielka Brytania w ciągu najbliższych 15 lat będzie najszybciej i najlepiej rozwijającą się dużą gospodarką w Europie. Zmniejszy różnicę w stosunku do Niemiec, a zarazem powiększy swoja przewagę nad Francją.

Eksperci CBEB przewidują, że wzrost PKB w Wielkiej Brytanii w okresie do 2038 roku ustabilizuje się na poziomie od 1,6 do 1,8 proc. Dzięki temu, państwo to utrzyma swoją pozycję szóstej co do wielkości gospodarki świata.

Tym samym, Wielka Brytania poradzi sobie z wieloletnią stagnacją gospodarczą. Brytyjska gospodarka od czasu kryzysu finansowego zmaga się ze słabym wzrostem produktywności. Ponadto, w ostatnich latach pojawiły się problemy z dostępnością siły roboczej. Z tego względu, Bank Anglii przyjął bardziej pesymistyczne spojrzenie na perspektywy wzrostu Wielkiej Brytanii w nadchodzących latach.

Jednak według długoterminowego rankingu CBEB, dotyczącego światowej gospodarki, Wielka Brytania będzie odnotowywać szybszy wzrost gospodarczy niż wszystkie gospodarki “wielkiej czwórki” strefy euro: Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Nie będzie on jednak tak szybki, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych.

Według ekspertów CBEB, skutki ekonomiczne wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej „albo zostały przesadzone, albo nie zostały jeszcze wystarczająco zbadane”.

Ponadto, w swojej analizie eksperci spodziewają się, że w 2037 roku Chiny wyprzedzą USA i staną się największą gospodarką świata. Światowe PKB ulegnie podwojeniu, napędzane przez rozwijające się gospodarki, doganiające swoich zaawansowanych partnerów. Jednocześnie, do 2038 roku Włochy wypadną z pierwszej dziesiątki największych gospodarek świata pod względem wielkości. Miejsce Włoch zajmie Korea Południowa. W rankingu spadną też USA i Niemcy, natomiast „awansują” Indie i Brazylia. Francja ma osiągać gorsze wyniki niż Wielka Brytania, głównie ze względu na duży sektor publiczny i wysoki poziom podatków. W przypadku Niemiec, za mniejszy wzrost gospodarczy będzie odpowiadać m.in. spowolnienie niemieckiego sektora przemysłowego.

businessinsider.com.pl / Kresy.pl