Polska otworzy szerzej bramę „nowego jedwabnego szlaku”

Opracowywany został projekt znacznej rozbudowy terminalu w Małaszewiczach, który ma znacznie ułatwić obsługę transportu towarów z Chin.

W terminalu w Małaszewiczach początek bierze szerokotorowa linia typu rosyjskiego, która pozwala uniknąć przeładunku towarów na granicy z Białorusią. Intermodalny terminal w Małaszewiczach już jest obecnie najważniejszą „bramą” kolejową „nowego jedwabnego szlaku” czyli Pasa i szlaku – chińskiego projektu rozwoju transportu lądowego przez przestrzenie Eurazji. Rząd Polski może otworzyć tę bramę szerzej.

Według portalu Rynek Infrastruktury rząd planuje zaangażowanie dużych środków finansowych w rozbudowę czołowego węzła transportowego. Inwestycja ma być warta aż 4 mld zł. Część z nich władze chcą pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. Według informacji portalu projekt budowlany jest już gotowy, a inwestor wystąpił już nawet o pozwolenie na budowę.

Portal w Małaszewiczach odgrywa główną rolę w przeładunku towarów transportowanych do Polski pociągami z lub przez państwa byłego Związku Radzieckiego. Tego rodzaju środek transportu coraz chętniej wykorzystują Chińczycy. Rynek Infrastruktury pisze wręcz o „lawinowym wzroście” ilości dóbr, które są przewożone z ChRL do Europy właśnie koleją co wpisuje się we wspomnianą strategię Pasa i szlaku. Strategia ta ogłoszona jeszcze na początku rządów obecnego przewodniczącego ChRL Xi Jingpinga ma być sposobem na zmniejszenie zależności od transportu morskiego w sytuacji ciągłej kontroli USA nas światowym oceanem.

Taka sytuacja wyczerpała już możliwości przeładunkowe terminalu w Małaszewiczach. Portal przytacza dane z maja zeszłego roku według których może on przyjąć około 379 par pociągów towarowych miesięcznie. Inwestycje mają podnieść przepustowość przejścia granicznego bardzo znacząco bo aż do możliwości przeładunku między 55 parami pociągów na dobę.

„Zakładamy przyjęcie przez Radę Ministrów programu wieloletniego dla tej inwestycji w tym roku” – powiedział zastępca dyrektora departamentu kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Jakub Kapturzak – „To, co będzie najbardziej wymagające, to zapewnienie wszystkich instytucji w pełną zgodność programu co do reguł pomocy publicznej”.

Znaczną rozbudowę znajdującego się przy granicy Ukrainy terminalu do którego dociera tor o szerszym rozstawie zapowiedziały niedawno Węgry.

rynekinfrastruktury.pl/kresy.pl