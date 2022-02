Premier udaje się do Niemiec. Spotka się z Olafem Scholzem

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w sobotę, że udaje się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. „Za chwilę udaję się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec. Olafem Scholzem. Mam zamiar go przekonać do pilnych działań na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę” – poinformował Morawiecki w mediach społecznościowych.

Morawiecki poinformował w sobotę, że udaje się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. „Mam zamiar go przekonać do pilnych działań na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę” – zadeklarował. Premier podkreślił, że „tylko szybkie, dotkliwe sankcje mogą nas do tego przybliżyć. Argumentów w tej sprawie jest wiele i o nich będziemy rozmawiali”. „Wszyscy odpowiadamy za wiarygodność Unii Europejskiej , która jest nie tylko wspólnotą ekonomiczną, ale także wspólnotą wartości” – dodał.

„Wszyscy odpowiadamy przed trybunałem historii za naszą odpowiedź na to co się dzieje obecnie w Europie. Unia Europejska nie może być w najmniejszym stopniu żyrantem działań jakiegokolwiek terrorysty, choćby stał on na czele dużego państwa. Zbrojny atak na jakikolwiek europejski kraj musi się spotkać z radykalną odpowiedzią. Tym bardziej, jeśli agresor nie rozumie innego języka” – przekazał szef rządu.

