Duda i Zełenski zajęli wspólne stanowisko w sprawie Donbasu

Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wezwali we wspólnej deklaracji do zakończenia „nielegalnej okupacji” Krymu i agresji w Donbasie. Zwrócili uwagę na „prawo obywateli wszystkich państw do decydowania o swej przyszłości w wyniku demokratycznych wyborów”.

We wspólnej poniedziałkowej deklaracji, która została podpisana w Kijowie, prezydenci Duda i Zełenski odnieśli się m.in. do sytuacji w Donbasie – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). „Podkreślamy poszanowanie przez Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, wzywając jednocześnie do zakończenia nielegalnej okupacji Autonomicznej Republiki Krym oraz trwającej agresji na Donbasie” – oświadczyli szefowie państw.

„Rzeczpospolita Polska wyraża zainteresowanie współpracą z Ukrainą w ramach międzynarodowej platformy deokupacji Autonomicznej Republiki Krym” – czytamy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Rzeczpospolita Polska i Ukraina podkreślają prawo obywateli wszystkich państw do decydowania o swojej przyszłości w wyniku demokratycznych wyborów” – dodano.

Deklaracja zawiera także potwierdzenie wsparcia Polski dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach, które są uznawane przez społeczność międzynarodową.

Prezydent RP Andrzej Duda przybył w niedzielę na Ukrainę z trzydniową oficjalną wizytą.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Dziękuję Panu Prezydentowi Ukrainy @ZelenskyyUa @APUkraine za ważne spotkanie. Rozmawialiśmy m. in. o bezpieczeństwie naszego regionu, w tym o sytuacji na Białorusi. Każdy naród ma prawo do wolności i bezpieczeństwa, a gwarancją pokoju jest przestrzeganie prawa międzynarodowego” – napisał na Twitterze Andrzej Duda.

Dziękuję Panu Prezydentowi Ukrainy @ZelenskyyUa @APUkraine za ważne spotkanie. Rozmawialiśmy m. in. o bezpieczeństwie naszego regionu, w tym o sytuacji na Białorusi. Każdy naród ma prawo do wolności i bezpieczeństwa, a gwarancją pokoju jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 12, 2020

Zobacz także: Nigdy nie powstrzymamy wojny, jeśli nie będziemy rozmawiać z Putinem

pap / twitter.com/ Kresy.pl