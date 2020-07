Dublin: posąg Seana Russella, jednego z przywódców IRA, został pomazany przez działaczy LGBT

Działacze LGBT zdewastowali w Dublinie pod koniec czerwca posąg Seana Russela, przywódcy IRA. Namalowali na nim tęczową flagę.

Obok typowych kolorów flagi LGBT pojawiły się także czerń i brąz, świadczące o solidarności z członkami społeczności LGBT, którzy również walczą z nierównościami rasowymi.

Jak donosi Irish Post, przyczyną dewastacji mogło być zakwalifikowanie Russella jako nazistowskiego sympatyka.

Russell był republikanem, który zajmował wysokie stanowiska w IRA do końca irlandzkiej wojny o niepodległość. Został oskarżony o współpracę z nazistami przez swój krótki pobyt w III Rzeszy w 1940 roku. Russell zmarł w tym samym roku na pokładzie niemieckiej łodzi podwodnej podczas powrotu do domu.

Członkowie Ógra Shinn Féin, którzy przybyli, by posprzątać posąg, stwierdzili jednak, że wandale zupełnie niesłusznie obrali za swój cel pomnik i „powinni się dokształcić”.

Jeden ze sprzątających powiedział: „Przypuszczam, że był to akt wandalizmu, ale wynikł on z kilku nieporozumień na temat Seana Russella. Zachęcam ludzi, którzy to zrobili, aby dokształcicli się trochę o jego historii i historii tego, co się faktycznie działo, zamiast poznawania historii alternatywnej, kreślonej przez kilka ostatnich tygodnii”.

„Wiemy co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i Anglii w odniesieniu do posągów, a wielu Irlandczyków wpada w pułapkę myślową, przez którą sądzą, że musimy skopiować to, co dzieje się w tych krajach”.

„Otóż, oczywiście posągi, o których mowa w Ameryce i Anglii, to posągi posiadaczy niewolników, handlarzy niewolników, generałów Konfederacji, tego typu ludzi. Ale Sean Russell był zupełnie w innym obozie”.

„Sean Russell był wojownikiem antyimperialistycznym, był bojownikiem o wolność, a nie przeciwko wolności, tak jak te postaci, których posągi stoją w Ameryce, więc zachęcam tylko ludzi do przeczytania jego historii i historii Irlandii w ogóle” – zakończył młody Irlandczyk.

