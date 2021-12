Chiny oskarżają USA. „Naraziliście astronautów na niebezpieczeństwo”

Chiny twierdzą, że satelity SpaceX niemal zderzyły się z chińską stacją kosmiczną. Chińska stacja kosmiczna miała zostać dwukrotnie zmuszona do podjęcia działań wymijających, w celu uniknięcia kolizji z małymi satelitami wystrzelonymi przez SpaceX Elona Muska. „Stany Zjednoczone zlekceważyły swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowych umów dotyczących przestrzeni kosmicznej i naraziły taikonautów na niebezpieczeństwo; wzywamy je do odpowiedzialnego zachowania w kosmosie” – przekazał na briefingu prasowym rzecznik MSZ w Pekinie Zhao Lijian.

Do incydentów miało dojść w lipcu i październiku. Satelity SpaceX dryfowały niebezpiecznie blisko chińskiej stacji kosmicznej, co stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia astronautów na pokładzie. W grudniu Chiny złożyły skargę w Biurze ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej. MSZ Chin zaapelowało we wtorek do USA o odpowiedzialność i przestrzeganie traktatów dotyczących kosmosu.

Chińska stacja miała zostać zmuszona do podjęcia manewru wymijającego w celu uniknięcia kolizji. SpaceX, firma Elona Muska, nie skomentowała skargi Chin.

Zobacz także: Rosja i Chiny codziennie atakują amerykańskie satelity – twierdzi dowódca Sił Kosmicznych USA

„Stany Zjednoczone, mówiąc o koncepcji odpowiedzialnego zachowania w przestrzeni kosmicznej, w praktyce ignorują swoje zobowiązania wynikające z traktatu” – agencja Bloomberg cytuje stanowisko strony chińskiej.

Bloomberg zwraca uwagę, że kosmiczna rywalizacja między USA a Chinami zaostrzyła się w ostatnich latach. Na początku grudnia br. czołowy chiński naukowiec zadeklarował, że Chiny mogą po raz pierwszy wysłać astronautów na Księżyc do 2030 roku. Wypowiedź pojawiła się zaledwie kilka tygodni po tym, jak administracja Joe Bidena ustaliła podobny harmonogram nowej amerykańskiej eksploracji Księżyca.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

SpaceX ma na orbicie ponad 1600 satelitów Starlink. Musk jest także dyrektorem generalnym Tesla Inc., która otrzymała bezprecedensowe ustępstwa polityczne i szeroką pomoc w zakresie budowy fabryki w Szanghaju – zwraca uwagę agencja Bloomberg.

Zobacz także: Firma SpaceX wystrzeliła w kosmos kolejną kapsułę Dragon [+VIDEO]

unoosa.org / pap/ bloomberg.com / bbc.com / Kresy.pl