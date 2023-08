Brytyjski wywiad o problemach logistycznych Rosji. Chodzi o uszkodzone mosty na Krym

Brytyjski wywiad wskazał problem logistyczny Rosji. Chodzi o ukraińskie uderzenia w mosty prowadzące na Krym. “Rosyjskie wojska nadal muszą korzystać albo z mostów pontonowych, albo z długiego objazdu, co komplikuje rosyjskie dostawy” – wskazano.

Brytyjski resort obrony podał w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że według stanu na połowę sierpnia siły rosyjskie nadal wykorzystywały mosty pontonowe w Czonharze i Heniczesku na granicy między południową Ukrainą a okupowanym Krymem, ponieważ na początku sierpnia oba stałe mosty zostały uszkodzone w wyniku ukraińskich ataków.

Jak wskazują Brytyjczycy, mosty pontonowe prawdopodobnie nie będą w stanie w pełni utrzymać przejazdu ciężkich pojazdów przewożących amunicję i broń na front. Wąskie gardła oznaczają z kolei, że siły rosyjskie są częściowo uzależnione od długiego objazdu przez Armiańsk na północy Krymu.

“Powoduje to dalsze tarcia w rosyjskiej sieci logistycznej na południu” – podkreśla brytyjski wywiad.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 August 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 23, 2023