Biden i Putin będą rozmawiać o sytuacji na Ukrainie

Jak podał portal telewizji Polsat News wśród grupy polityków jacy chcieli podjechać do granicy Polski z Białorusią była posłanka Koalicji Obywatelskiej Janina Ochojska, deputowani do Parlamentu Europejskiej z ramienia KO Róża Thun i Łukasz Kohut, a także zasiadające w tej izbie Fabienne Keller z francuskiego "Republiko naprzód" oraz Karalin Cseh z węgierskiej partii Momentum.

"Musimy zastanowić się, co my, jako europosłowie, możemy zmienić i powinniśmy naciskać na rząd i odpowiednie władze, żeby jednak dopuszczono organizacje humanitarne oraz media do granicy, bo nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie umierali w lasach, chociaż wiemy, że i tak będą, bo nie będziemy mogli do wszystkich dotrzeć" - tłumaczyła cel swojego wyjazdu Janina Ochojska - "Czy nasza wizyta tutaj coś zmieni? Nie sądzę, ale chcemy być świadkami tego co tutaj się dzieje".