Biały Dom: USA nie prowadzą rozmów na temat eskortowania statków z ukraińskim zbożem

Zdaniem rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wysłanie okrętów wojennych na Morze Czarne dla eskort statków z ukraińskim zbożem tylko zwiększy napięcie i możliwość potencjalnego konfliktu na linii Zachód-Rosja.

Koordynator ds. Komunikacji Strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby zabrał głos w kwestii ewentualnego udziału Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w eskortowaniu statków, przewożących przez Morze Czarne zboże z Ukrainy. Powiedział, że Waszyngton nie prowadzi żadnych rozmów na ten temat.

– Obecnie nie są prowadzone żadne aktywne rozmowy o wysłaniu okrętów wojennych na Morze Czarne. To tylko zwiększy napięcie i możliwość potencjalnego konfliktu pomiędzy Zachodem a Rosją i to jest to, czego USA nie chcą – powiedział Kirby.

Rzecznik amerykańskiej rady bezpieczeństwa zaznaczył przy tym, że Stany Zjednoczone chcą, by zboże rzeczywiście wyjeżdżało z Ukrainy i trafiało na rynki zagraniczne. Oczekują też, że porozumienie zbożowe zostanie wydłużone.

Ponadto, Kirby zapowiedział, że USA będą współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, by znaleźć inne szlaki lądowe, ewentualnie rzeczne, dla eksportu zboża z Ukrainy.

W środę na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ USA zwróciły uwagę, że ostatnie rosyjskie ataki na ukraińskie porty i infrastrukturę zbożową mają wpływ na sytuację globalną. Stąd, Stany Zjednoczone wzywają społeczność międzynarodową, by połączyła siły i naciskała na Rosję, by wróciła do umowy zbożowej i rozszerzyła jej warunki.

Ukrinform / Kresy.pl