Media: kolejne wybuchy w Kijowie. Atak dronów kamikadze [+VIDEO/+FOTO]

W Kijowie słychać kolejne wybuchy – poinformował portal Suspilne w poniedziałek rano. Ukraińska stolica została zaatakowana przez drony kamikadze.

Szef gabinetu prezydenta Andrij Jermak poinformował w poniedziałek rano, że ukraińska stolica została zaatakowana przez drony kamikaze. „Wybuchy w Kijowie. Stolicę zaatakowały drony kamikaze. (…) Potrzebujemy więcej systemów obrony powietrznej i to jak najszybciej. Nie mamy czasu na powolne działania. Więcej broni do obrony nieba i zniszczenia wroga” – napisał na Telegramie. Media informowały o co najmniej trzech wybuchach.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował z kolei o pożarze budynku mieszkalnego w Kijowie, który wybuchł na skutek ataku rosyjskiego drona. „Działają jednostki straży pożarnej. Kilka budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych. Medycy są na miejscu” – przekazał. Kliczko pokazał również wrak zestrzelonego drona kamikaze. Zaznaczył, że trwa zbieranie informacji o ofiarach.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował w poniedziałek, że poprzedniej doby siły rosyjskie przeprowadziły na terytorium Ukrainy 30 nalotów rakietowych i powietrznych.

Ataki miały miejsce m.in. w pobliżu dziewięciu miejscowości w obwodzie donieckim.

Podawaliśmy, że w niedzielę w sieci pojawiły się nagrania wybuchów, które miały miejsce w pobliżu miejscowości Biełgorod w Rosji. Relacje wskazują, że nastąpiło kilkanaście eksplozji. Rosyjskie władze podały, że to efekt ostrzału.

Także w niedzielę prorosyjscy separatyści oskarżyli armię ukraińską o dokonanie ostrzału budynku administracji miejskiej Doniecka. Rosyjskie media opublikowały zdjęcia przedstawiające poważne zniszczenia wewnątrz budynku.

Biełgorod jest stolicą obwodu graniczącego z Ukrainą. Jego lotnisko jest węzłem logistycznym dla sił rosyjskich prowadzących działania wojenne w tym kraju.

Także w niedzielę wieczorem w sieci pojawiły się nagrania pokazujące ataki rakietowe na rosyjski Biełgorod. „Ukraińcy nie dają Rosjanom ani minuty odpoczynku. Wojna została przeniesiona na terytorium Rosji” – zwraca uwagę Visegrad 24.

The Belgorod region in Russia is getting hit tonight again.

The Ukrainians don’t let the Russians rest for a minute.

The war has now been taken to Russian territory. pic.twitter.com/uZGZ8QN9H8

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 16, 2022