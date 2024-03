Biały Dom: 2 mld dol. pożyczki dla Polski i sprzedaż śmigłowców Apache wzmocnią amerykańską zbrojeniówkę

W Pałacu Prezydenckim odbywa się w poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Uważam, że powinniśmy postawić taki postulat i chcę to zaproponować w najbliższym czasie – teraz w czasie naszej wizyty w Białym Domu i będę o tym rozmawiał ze wszystkimi kolejnymi naszymi sojusznikami, także z Sekretarzem Generalnym NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu, by państwa NATO wspólnie jednak zdecydowały, że tym wymaganiem Sojuszu będzie wydatkowanie nie 2 proc., tylko 3 proc. PKB na obronność, że to będzie ta granica, poniżej której absolutnie nie będzie zalecane schodzić" - oświadczył Duda otwierając posiedzenie.

Prezydent mówił też o konieczności "jasnej i odważnej" odpowiedzi na rosyjską agresję. "Tą odpowiedzią będzie zwiększenie potencjału militarnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ktoś powie: to jest reaktywność. Tak, bo Sojusz Północnoatlantycki jest Sojuszem obronnym, a obronność to znaczy, że jeżeli ktoś nam zagraża to my reagujemy, dlatego dzisiaj jest potrzeba zrealizowania tego umocnienia" - powiedział.