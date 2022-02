Kiedy rosyjskie wojska opuszczą Białoruś? Łukaszenko: to nasza sprawa

Białoruski przywódca powiedział, że wycofanie rosyjskich wojsk z Białorusi po zakończeniu manewrów „Związkowa Stanowczość-2022” zależy wyłącznie od niego i Władimira Putina. Wskazał przy tym, że podobnych pytań o wycofanie wojsk nie stawia się w przypadku sił USA w Polsce i innych państwach.

Aleksandr Łukaszenko spotkał się w poniedziałek z ukraińskim politykiem, byłym przewodniczącym parlamentu Ołeksandrem Morozem. W trakcie rozmowy poruszył temat obecności rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi. Nieuznawany przez państwa UE i NATO prezydent Białorusi przekonywał, że wraz z prezydentem Rosji podjął decyzję o przeprowadzeniu manewrów jeszcze „przed obecną histerią”. Jako powód ćwiczeń wojskowych przy granicy z Ukrainą wskazał sytuację w tym państwie. Twierdził, że z Ukrainy trafia na Białoruś broń oraz „dywersanci”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Białoruski przywódca zauważył, że pojawiły się pytania o to, kiedy rosyjscy żołnierze opuszczą Białoruś po zakończeniu ćwiczeń.

„Słuchajcie, to nasza sprawa z Putinem. Spotkamy się w najbliższym czasie i zdecydujemy kiedy, o której godzinie, zgodnie z jakim harmonogramem wycofać stąd Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. To nasza sprawa” – powiedział Łukaszenko.

Łukaszenko wskazał, że w ostatnim czasie państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone przerzuciły do Polski i innych państw wschodniej flanki NATO tysiące żołnierzy. „Powstaje rozsądne pytanie: kiedy je stąd zabierzecie? Nie mówią o tym, a na nas wywierają presję. Wycofamy, kiedy zdecydujemy się zrobić to z prezydentem Rosji i kiedy zakończą się tu ćwiczenia. Podejmiemy decyzję, to jest nasze terytorium” – mówił.

Jak podawaliśmy, w czwartek 10 lutego na Białorusi rozpoczęły się wspólne, białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe „Związkowa Stanowczość-2022”. Manewry prowadzone są m.in. na poligonach pod Brześciem i przy granicy Polski i Litwy, jak również przy granicy z Ukrainą, pod Homlem i Rzeczycą. Biorą w nich udział rosyjskie oddziały ściągnięte z Dalekiego Wschodu, z Wschodniego Okręgu Wojskowego.

Manewry mają potrwać do 20 lutego br. To zarazem finalny etap „sprawdzianu sił reagowania Państwa Związkowego Białorusi i Rosji”. W ramach poprzedniego etapu, przeprowadzono wielki przerzut rosyjskich żołnierzy i sprzętu z Dalekiego Wschodu na zachód. Były to m.in. systemy obrony powietrznej S-400, samoloty szturmowe Su-25, myśliwce Su-35S, a także artyleryjsko-rakietowe systemy przeciwlotnicze Pancyr-S, systemy artylerii rakietowej Uragan oraz taktyczne rakietowe systemy balistyczne Iskander.

Kresy.pl / news.zerkalo.io