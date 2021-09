Białoruska agencja prasowa oskarża Polaków i Litwinów o przemoc i zastraszanie imigrantów

Białoruska państwowa agencja prasowa oskarżyła w poniedziałek polskich i litewskich pograniczników o używanie siły i zastraszanie imigrantów na granicy.

Białoruska państwowa agencja prasowa oskarżyła w poniedziałek polskich i litewskich pograniczników o używanie siły i zastraszanie imigrantów na granicy. „Użycie siły przez Polskę i Litwę wobec migrantów ma na celu ich zastraszenie” mówił agencji członek stowarzyszenia publicznego Biała Ruś Piotr Pietrowski.

„W tym miejscu chciałbym podkreślić to, co najważniejsze – Polska i Litwa nie wypełniają swoich zobowiązań w ramach Unii Europejskiej. Polskie i litewskie siły bezpieczeństwa biją i używają nieproporcjonalnej siły wobec migrantów w celu ich zastraszenia, aby migranci zaczęli postrzegać Polskę i Litwę jako kraje, w których szerzy się ksenofobia i rasizm nawet na poziomie niektórych marginalnych grup społecznych czy politycznych, ale na poziomie państwa. To jest ostateczny cel tej polityki. Myślę, że takie działania będą kontynuowane ze strony Polski i Litwy, bo one doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie są w stanie samodzielnie zatrzymać i zapobiec tym przepływom migracyjnym w ramach prawnych. Ich zdaniem tylko presja psychologiczna, tylko zastraszanie może mieć jakiś wpływ”.

Straż Graniczna poinformowała, że w niedzielę przy granicy z Białorusią odnaleziono zwłoki trzech osób. Przekazała także, że dalsze czynności w tym zakresie poprowadzi prokuratura. Szef MSWiA poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej, że jednemu ze zmarłych mężczyzn, obywatelowi Iraku, towarzyszyło dwoje innych imigrantów. Podkreślił, że w tym przypadku zostanie przeprowadzona szczegółowa sekcja zwłok. Dziennikarze zapytali, czy jest to sugestia, że białoruskie służby podtruwają migrantów. „Dwaj uchodźcy, którzy towarzyszyli osobie, która zmarła na polskiej granicy przekazali informacje, które wymagają weryfikacji na temat zażycia przez zmarłego tabletki, którą miał otrzymać od białoruskiego żołnierza. Miała mu pomóc, w sytuacji gdy będzie mu zimno i będzie wyczerpany” – odpowiedział Mariusz Kamiński, cytowany przez Polsat News.

„Są prowadzone badania toksykologiczne potwierdzające, czy rzeczywiście mogło to mieć wpływ na te tragiczne okoliczności. Takie informacje uzyskaliśmy, będziemy je weryfikowali, czy osoba ta otrzymała pigułkę od umundurowanego członka białoruskich służb” – dodał.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej Mariusz Kamiński poinformował także, że w najbliższych dniach około 500 żołnierzy zostanie oddelegowanych do ochrony granicy. Dodatkowo Podlaski Oddział SG w środę otrzyma osiem nowoczesnych samochodów.

Zaznaczył, że struktury białoruskiego państwa są zaangażowane w międzynarodowy handel ludźmi. Minister podkreślił, że kolejne decyzje białoruskich władz wskazują na to, że kryzys na granicy z Białorusią może trwać wiele miesięcy i może mieć „bardzo niepokojące odsłony”. Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu władze Białorusi podjęły decyzję o uruchomieniu ruchu bezwizowego z takimi państwami jak Pakistan, Jordania czy Egipt. „To są ogromne rezerwuary uchodźców, ogromne rezerwuary ludzi poszukujących lepszego życia. To może oznaczać, że dziesiątki, setki tysięcy ludzi będzie ściąganych na naszą wschodnią granicę” – powiedział Kamiński.

Podkreślił, że białoruskie władze podjęły także decyzję o przekształceniu lotniska w Grodnie w lotnisko międzynarodowe. „Co oznacza, że bezpośrednio przy naszej granicy możemy spodziewać lotów z migrantami” – powiedział.

W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba osób nielegalnie przekraczających granicę Polski od strony Białorusi. Od ponad trzech tygodni grupa imigrantów koczuje przy polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. Osoby te chcą nielegalnie przekroczyć ją w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Są powstrzymywani przez strażników granicznych i żołnierzy Wojska Polskiego. Na początku września br. Straż graniczna informowała, że tylko w sierpniu br. miało miejsce 3,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski od strony Białorusi. Z kolei w samym tylko wrześniu wykryto prawie 4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.

W niedzielę funkcjonariusze Straży Granicznej wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją przez kilka godzin prowadzili akcję ratowniczą na bagnach w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, gdzie ugrzęzło 8 nielegalnych imigrantów.

