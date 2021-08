PGNiG nabyło większość udziałów w ukraińskiej spółce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz ERU Management Services podpisały umowę zakupu przez polską spółkę pakietu kontrolnego udziałów w ukraińskiej spółce Karpatgazvydobuvannya, będącej wyłącznym właścicielem koncesji Byblivska zlokalizowanej na Zachodniej Ukrainie przy granicy z Polską.

Spółka Karpatgazvydobuvannya posiada koncesję na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w zachodniej części obwodu lwowskiego, bezpośrednio przy granicy z Polską. Pod względem budowy geologicznej obszar ten jest zbliżony do struktur złoża Przemyśl – największego złoża gazu ziemnego w Polsce, które PGNiG eksploatuje od ponad 60 lat. „Na atrakcyjność i potencjał tego obszaru wskazują przeprowadzone przez PGNiG wstępne analizy danych geologiczno-geofizycznych” -czytamy.

„Podpisana dziś umowa stanowi element realizacji strategii PGNiG w zakresie rozwoju działalności na rynkach zagranicznych oraz wpisuje się w obrany przez PGNiG kierunek dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Wierzymy, że wszystkie te działania przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w Polsce i na Ukrainie, ale również w państwach Trójmorza” – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG. „Przez ostatnie pięć lat aktywnie prowadziliśmy obrót gazem ziemnym na Ukrainie. Nie tylko rozpoczęliśmy sprzedaż gazu na rynek ukraiński, ale także uzyskaliśmy dostęp do ukraińskiej sieci przesyłowej oraz do ukraińskich magazynów gazu, zwiększając możliwości optymalizacji handlu gazem ziemnym. Sukces dotychczasowych działań i bardzo dobra współpraca z ERU zwiększyły nasz apetyt na wykorzystanie potencjału rynku ukraińskiego, czego efektem jest rozszerzenie współpracy o obszar upstream” – dodał Prezes PGNiG.

Історичний момент на конференції Gazterm2021 у Мєндзиздроях: згідно з договором з ERU @GK_PGNiG стає основним акціонером Карпатгазвидобування, щоб розпочати пошук та видобуток сировини в Україні 🇺🇦. https://t.co/hlJly7sprg — PLinUkraine (@PLinUkraine) August 30, 2021

W efekcie zawarcia umowy PGNiG obejmie 85 proc. udziałów w Karpatgazvydobuvannya. Uzgodniony przez partnerów harmonogram prac na koncesji przewiduje, że do końca 2021 roku zostaną zrealizowane prace przygotowawcze poprzedzające wiercenie otworu poszukiwawczego. Wykonanie odwiertu zaplanowano w II półroczu 2022 r., po czym nastąpią testy złożowe. Jeżeli wypadną pomyślnie, odwiert zostanie podłączony do ukraińskiej sieci gazowej i rozpocznie się jego eksploatacja, co może nastąpić w 2023 roku. Udziałowcy Karpatgazvydobuvannya planują również zrealizować dodatkowe badania geofizyczne terenu koncesji, które pomogą w zaprojektowaniu kolejnych otworów.

„Jestem dumny ze wspólnych wysiłków ERU i PGNiG na rzecz rozwoju regionalnych inicjatyw w obszarze energetyki z udziałem podmiotów z USA, Polski i Ukrainy. Przykładem takiego działania było zakontraktowanie przez ERU dostawy amerykańskiego LNG u naszego polskiego partnera, co miało miejsce niemal dwa lata temu. Dziś rozpoczynamy nowy etap naszej współpracy, rozszerzając ją o segment poszukiwań i wydobycia w ramach spółki Karpatgazvydobuvannya. Wierzymy, że jest to kolejny ważny krok nie tylko do wzmocnienia relacji biznesowych między naszymi firmami, ale także dla dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy energetycznej w tej części Europy” – skomentował Dale Perry, Członek Zarządu ERU Management Services, spółki będącej współwłaścicielem Karpatgazvydobuvannya.

Kresy.pl/PGNiG