Ukraińcy ostrzalali mosty łączące Krym z obwodem chersońskim

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły w niedzielę ataki rakietowe na dwa mosty łączące Półwysep Krymski z obwodem chersońskim stanowiącym zaplecze frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Jak podała agencja informacyjna TASS ukraińskie rakiety spadły na most czongarski oraz most w rejonie Mierzei Arabackiej. Według Rosjan ostrzał został przeprowadzony przy pomocy skrzydlatych rakiet Storm Shadow, przekazanych przez Wielkiej Brytanii. Na skutek ostrzału ranna została jedna osoba.

Według szefa prorosyjskiej administracji obwodu chersońskiego Władimira Saldo most most czongarski został uszkodzony, a oprócz niego także budynek znajdującej się w pobliżu wiejskiej szkoły. Ranny to, według przytaczanych przez TASS świadków, osoba siedzącą w samochodzie, w który uderzył fragment pocisku.

Z kolei szef prorosyjskich władz Krymu Siergiej Aksjonow stwierdził, że w most trafiła tylko jedna rakieta i żadnych ofiar nie było.

RT, the Russian state-run news media, published this video claiming it captured a Ukrainian missile strike that damaged the Chonhar Bridge in the occupied Kherson region (southern #Ukraine) earlier today. pic.twitter.com/dooul5BpXX — BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) August 6, 2023

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły również atak rakietowy na most samochodowy przez Cieśninę Tonki, między Gieniczeskiem a Mierzeją Arabacką. Miał on zostać przeprowadzony w niedzielę około godz. 13.30 czasu warszawskiego. Most ten, według Saldo, nie ma istotnego znaczenia militarnego. W wyniku ataku doszło do zniszczenia i zapłonu lokalnego gazociągu. W efekcie tego mieszkańcy Gieniczeska pozostają obecnie bez „błękitnego paliwa”.



Saldo twierdzi, że w ramach tego ataku Ukraińcy wystrzelili łącznie 12 rakiet. Dziewięć miało zostać zestrzelonych przez rosyjską obronę przeciwpowietrzną.

Zniszczenia na moście czongarskim doprowadziły do zamknięcia ruchu na punkcie kontroli Dżankoj. Moża natomiast poruszać się z Krymu i na Krym przez punkty Perekop, gdzie jeżdżą ciężarówki i Armiańsk, gdzie mogą kierować się samochody osobowe i autobusy.

Most czongarski był poprzednio atakowany 22 czerwca. Od 25 lipca trwały na nim prace remontowe. 2 lipca wznowiono ruch na moście.

tass.ru/kresy.pl