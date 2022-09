Pierwsze systemy NASAMS zostaną dostarczone Ukrainie w przeciągu dwóch miesięcy [+VIDEO]

Rzecznik Departamentu Obrony USA Patrick Ryder poinformował w piątek, że pierwsze dwie baterie przeciwlotniczych systemów rakietowych NASAMS zostaną przekazane na Ukrainę w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Jak poinformował w piątek rzecznik Departamentu Obrony USA Patrick Ryder, pierwsze dwie baterie przeciwlotniczych systemów rakietowych NASAMS zostaną przekazane na Ukrainę w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

„Oczekuje się, że dwa kompleksy NASAMS zostaną dostarczone (na Ukrainie) w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Te systemy obronne jeszcze bardziej wzmocnią obronę Ukrainy przed zagrożeniami z powietrza” – powiedział rzecznik Pentagonu.

LIVE: @PentagonPresSec @USAirForce Brig. Gen. Patrick Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/b28qcdR7Ll — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 16, 2022

Jak informowaliśmy, ogłoszony niedawno kontrakt dla koncernu Raytheon na systemy rakietowe ziemia-powietrze NASAMS dla Ukrainy, wart ponad 182 mln dol., obejmuje dwie baterie, których zakup zapowiedziano w ramach trzeciego pakietu pomocy wojskowej.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia br. Pentagon podpisał kontrakt z firmą Raytheon na produkcję systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS dla Ukrainy, wraz z pakietem szkoleniowym i wsparcia logistycznego. Warte ponad 182 mln dolarów zamówienie ma zostać zrealizowane w całości do sierpnia 2024 roku. Finansowanie zostaje zapewnione poprzez środki z programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Jak wyjaśnia strona amerykańska, umowa dotycząca NASAMS to rodzaj kontraltu, w którym wyznaczona kwota nie może zostać przekroczona – kwota ponad 182 mln dolarów to cena maksymalna. Składają się na nią rekompensata dla wykonawcy za faktycznie poniesione koszty plus stała opłata.

Cytowany w komunikacie William A. LaPlante, podsekretarz obrony USA ds. pozyskiwania uzbrojenia zaznaczył, że NASAMS to sprawdzone systemy, które „naprawdę zmienią pole bitwy” na Ukrainie.

Jak informowaliśmy, w ramach ogłoszonego 24 sierpnia, w Dzień Niepodległości Ukrainy, nowego pakietu pomocy wojskowej Ukraina otrzyma od USA około 2,98 mld dol. na pozyskanie broni i sprzętu, w tym pozyskanie zaawansowanych systemów obrony powietrznej (chodzi tu głównie o NASAMS), artylerii i blisko ćwierć miliona sztuk amunicji artyleryjskiej, systemów przeciwko latającym bezzałogowcom i radarów przeciwartyleryjskich, a także dronów wraz z częściami zamiennymi. Odbędzie się to jednak inaczej niż dotąd, a mianowicie w ramach programu Program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Zakłada on pozyskiwanie broni i sprzętu od producentów, a nie pobieranie go z magazynów sił USA.

Jak sprecyzowano, w ramach tego pakietu Ukraińcy otrzymają sześć wyrzutni systemu NASAMS wraz z pociskami rakietowymi, 24 radary przeciwartyleryjskie (najpewniej AN/TPQ-36), drony Puma i Scan Eagle oraz systemy antydronowe Vampire. Wiadomo też, że na Ukrainę zostaną wysłane rakiety naprowadzane laserowo, ale nie podano, o jakie dokładnie systemy chodzi.

Kresy.pl