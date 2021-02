Indie i Pakistan uzgodniły przerwanie ognia w spornym regionie

Przedstawiciele armii dwóch skonfliktowanych państw porozumiały się co ścisłego monitorowania przerwania ognia na linii demarkacyjnej w Kaszmirze.

Informację o ustaleniach indyjskich i pakistańskich podał w czwartek portal telewizji Al Jazeera. „Obie strony zgodziły się na ścisłe przestrzeganie wszystkich uzgodnień, porozumień i przerwania ognia wzdłuż [Linii Kontroli] i wszystkich innych sektorów ze skutkiem od północy [w piątek]” – napisano w oświadczeniu wydanym przez wspólny organ koordynujący komunikację między dwiema armiami.

Wojskowi porozumieli się ze sobą w czwartek rano w czasie rozmowy telefonicznej. Oświadczenie opisuje ją jako przeprowadzoną w „swobodnej, szczerej i kordialnej atmosferze”.

Formalnie rozejm na tak zwanej „Linii Kontroli” w Kaszmirze obowiązuje od 2003 r. W praktyce jest często naruszany przez żołnierzy dwóch skonfliktowanych od dekad państw. Władze Pakistanu twierdzą, że tylko w tym roku indyjska armia naruszyła zawieszenie broni 175 razy raniąc ośmiu cywilów. W zeszłym roku tego rodzaju strzelaniny z użyciem broni lekkiej, moździerzy i artylerii doprowadziło po stronie pakistańskiej do śmierci 28 cywilów i obrażeń u 257 kolejnych.

Z kolei ministerstwo spraw wewnętrznych Indii twierdzi, że w 2020 r. Pakistańczycy naruszyli zawieszenie broni w Kaszmirze 5 133 razy co doprowadziło do śmierci 24 żołnierzy i 22 cywilów oraz obrażeń u 197 osób po stronie indyjskiej.

Kaszmir jest przedmiotem sporu między Indiami a Pakistanem od 1947 roku. Sąsiadujące państwa stoczyły trzy wojny o region, stale dochodzi do przypadków wymiany ognia na linii rozgraniczenia. W lutym 2019 roku doszło do zbrojnej eskalacji między dwoma państwami po zamachach dokonanych w Kaszmirze przez wspieranych przez Pakistan bojowników. Indie przeprowadziły w odwecie naloty na ich bazy w sąsiednim państwie, w trakcie których doszło do walk między pilotami hinduskimi i pakistańskimi. Do kolejnych starć doszło w Kaszmirze w maju 2020 r.

aljazeera.com/kresy.pl