W sieci pojawiło się nagranie ze starcia chińskich i indyjskich wojsk [+VIDEO]

We wtorek w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie ze starcia między wojskami indyjskimi i chińskimi na ich spornej granicy w Himalajach.

Wideo, według źródeł stacji CNN, zostało nakręcone na linii rzeczywistej kontroli – de facto granicy między dwoma krajami – we wrześniu 2021 roku.

Chociaż nie jest jasne, kto sfilmował lub opublikował wideo, zaczęło ono krążyć w indyjskich mediach społecznościowych we wtorek, zaledwie kilka godzin po tym, jak indyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że w piątek doszło do bójki na granicy, w odległym sektorze Tawang w północno-wschodnich Indiach.

Na filmie wojska z obu krajów są widoczne na górzystym terenie, otoczonym zielonymi wzgórzami najwyraźniej nietkniętymi przez zimę. Chociaż są oddzieleni drutem kolczastym, materiał filmowy wydaje się pokazywać żołnierzy indyjskich bijących chińskich żołnierzy prowizoryczną bronią, w tym czymś, co wygląda jak drewniane kije i metalowe rury. W kilku przypadkach można zobaczyć indyjskich żołnierzy rzucających cegłami lub kamieniami.

Wielu chińskich żołnierzy, zgromadzonych po drugiej stronie drutu, również wydaje się trzymać długie kije lub pałki.

W końcu drut kolczasty rozpada się, a indyjscy żołnierze ruszają naprzód, co skłoniło żołnierzy chińskich do przeskoczenia niskiego kamiennego muru i opuszczenia terenu przy wiwatach ze strony indyjskiej.

