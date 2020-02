Trump zapowiada dostawy uzbrojenia do Indii

Prezydent USA Donald Trump przybył w poniedziałek z wizytą do Indii. Zapowiedział podpisanie umów na dostawy uzbrojenia wartego miliardy dolarów.

Trump przyleciał do Indii w poniedziałek rano by rozpocząć dwudniową wizytę w tym coraz bardziej znaczącym w stosunkach międzynarodowych państwie. Amerykański prezydent przybył do miasta Ahmedabad w stanie Gudżarat. Już na lotnisku witał ich indyjski premier Narendra Modi. Obaj przywódcy wpadli sobie w objęcia, jak relacjonuje portal New York Post. Jadąc przez miasto przywódcy mijali licznie rozklejone w nim wielkie plakaty przedstawiające ich zdjęcia. Wzdłuż ulic, którymi przejeżdżała wioząca ich kawalkada ustawiły się tłumy mieszkańców Ahmedabadu.

Przywódcy pojechali na miejski stadion do krykieta i tam odbył się wiec. W czasie swojego przemówienia Trump chwalił Indie za to, że od początku XXI stulecia ich gospodarka urosła sześciokrotnie i wydźwignęła z biedy 270 mln ludzi. Chwalił też samego premiera Modiego twierdząc, że za jego rządów „po raz pierwszy, każda wieś w Indiach ma dostęp do elektryczności” – jak przytacza portal BBC. Za jego zasługę Trump uznał też podłączenie do internetu kolejnych 320 mln obywateli oraz podwojenie długości autostrad.

W czasie przemówienia Trump powiedział – „Chcę z radością obwieścić, że jutro nasi przedstawiciele podpiszą kontrakty na dostarczenie siłom zbrojnym Indii śmigłowców bojowych i innego sprzętu na łączną sumę 3 miliardów dolarów”. Jeszcze przed wizytą amerykańskiego prezydenta gazeta „The Times of India” opisała, że Indie kupią sześć śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache oraz 24 samoloty dla marynarki wojennej MH-60R Seahawk wraz z pociskami dla nich.

Jak twierdzi New York Post Trump ma na celu doprowadzić do podpisania z Indiami nowej umowy handlowej.

