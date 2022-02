Biały Dom: za cyberataki na Ukrainę odpowiada Kreml. Rosjanie zaprzeczają

Administracja Bidena uważa, że ​​za cyberataki na ukraińskie banki i ministerstwo obrony odpowiadają rosyjscy hakerzy rządowi – przekazała doradczyni prezydenta Bidena ds. cyberbezpieczeństwa Anne Neuberger w piątek. Rosjanie zaprzeczają.

Neuberger powiedziała dziennikarzom, że według rządu USA hakerzy współpracujący z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU są odpowiedzialni za ataki DDoS na ukraińskie instytucje, które miały miejsce na początku tego tygodnia.

15 lutego dwa duże ukraińskie banki komercyjne – PrywatBank i Oszczadbank – doświadczyły ataku DDoS. W szczególności nie działały bankomaty i terminale samoobsługowe. Użytkownicy skarżyli się również na przerwy działaniu aplikacji mobilnych banków. „Potężny atak” nastąpił także na rządowy serwis „Dija”. Nie działały strony internetowe ministerstwa obrony i Sił Zbrojnych Ukrainy. Następnego dnia niektórzy klienci PrywatBanku otrzymywali SMS-y z nieznanych numerów, wskazujące na problemy w pracy instytucji finansowej. Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow powiedział w środę na konferencji prasowej, że ten cyberatak na systemy ukraińskich banków i strony rządowe był największym w historii.

Neuberger powiedziała, że administracja Bidena dysponuje „informacjami technicznymi” łączącymi ataki z GRU. Stany Zjednoczone miały podzielić się tymi danymi z Ukrainą.

„Oceniliśmy, że Rosja była odpowiedzialna za rozproszone ataki typu DDoS, które miały miejsce na początku tego tygodnia” – powiedziała Neuberger.

Neuberger przekazała, że „ograniczone” ataki mogą być zgodne z wysiłkiem Rosji, aby położyć podwaliny pod bardziej destrukcyjne cyberataki na Ukrainę.

Jak przekazała, Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie przygotować się do cyberataków na Ukrainę ze strony Rosji w przypadku inwazji.

Prezydent Biden powiedział na początku tego tygodnia, że ​​jego administracja jest gotowa odpowiedzieć na rosyjskie cyberataki na USA lub ich sojuszników.

„Jeśli Rosja zaatakuje Stany Zjednoczone lub naszych sojuszników za pomocą środków asymetrycznych, takich jak destrukcyjne cyberataki na nasze firmy lub infrastrukturę krytyczną, jesteśmy gotowi zareagować” – powiedział podczas przemówienia w Białym Domu.

Neuberger powiedziała, że Stany Zjednoczone od listopada przygotowują się do potencjalnych cyberataków na USA, Ukrainę i inne kraje sojusznicze. Zauważyła, że ​​obecnie „nie ma konkretnych lub wiarygodnych zagrożeń cybernetycznych dla ojczyzny”.

Rosjanie odrzucili te zarzuty.

„Odnotowaliśmy czysto antyrosyjskie wypowiedzi zastępcy doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Anne Neuberger, która oskarżyła rosyjskie służby specjalne o cyberataki na ukraińskie agencje obronne i banki. Kategorycznie odrzucamy te bezpodstawne oświadczenia administracji i zauważamy, że Rosja nie ma nic wspólnego ze wspomnianymi wydarzeniami i w zasadzie nigdy nie prowadziła i nie prowadzi żadnych „złośliwych” operacji w cyberprzestrzeni” – przekazała rosyjska ambasada w USA.

