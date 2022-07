Azerbejdżan oskarża Rosję o łamanie prozumienia pokojowego w Górskim Karabachu

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew oskarżył Ministerstwo Obrony Rosji o złamanie gwarancji porozumienia pokojowego w Górskim Karabachu – przekazała w piątek agencja Interfax.

Jak poinformowała w piątek agencja Interfax, prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew oskarżył Ministerstwo Obrony Rosji o złamanie gwarancji porozumienia pokojowego w Górskim Karabachu. Prezydent Azerbejdżanu przekonywał, że przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Obrony obiecali do czerwca wycofać armeńską armię z Karabachu, ale umowa ta nie została jeszcze wypełniona.

Zaznaczył, że przez rok i 8 miesięcy od drugiej wojny w Karabachu niewiele jest pozytywnych momentów w kwestii normalizacji stosunków ormiańsko-azerbejdżańskich.

„Niestety jest więcej negatywnych aspektów. Jednym z nich w szczególności jest to, że Armenia uchyla się od realizacji kwestii przewidzianych w deklaracji z 10 listopada 2020 r. Armenia jako kraj, który przegrał wojnę i podpisał akt kapitulacji, czyli deklarację z 10 listopada 2020 roku, przyjęła pewne zobowiązania, które są jasno i jednoznacznie określone w dokumencie, jednym z nich jest wycofanie armeńskich sił zbrojnych z Karabachu, ale jak dotąd sprawa ta nie znalazła rozwiązania. Wielokrotnie podnosiliśmy tę kwestię, ale Armenia się ociąga” – powiedział w piątek Alijew na spotkaniu poświęconym wynikom I połowy 2022 roku.

Dodał, że Azerbejdżan poruszył tę kwestię z kierownictwem wojskowym Federacji Rosyjskiej i „kilka miesięcy temu, gdy w Azerbejdżanie przebywał wysoki urzędnik Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, obiecał naszemu Ministerstwu Obrony, że armeńskie wojsko wycofa się z Karabachu do czerwca”.

„Dzisiaj jest już połowa lipca, ale ta sprawa nie znalazła rozwiązania” – podkreślił.

„Armenia nie wypełnia tego obowiązku, co jest sprzeczne z deklaracją z 10 listopada. Rosyjscy żołnierze sił pokojowych… nie są do tego zmuszani. Oczywiście jest to niedopuszczalne. My jesteśmy krajem zwycięskim, przywróciliśmy nasze terytorium. Jeśli Armenia nie chce wycofać swoich wojsk z terytorium Azerbejdżanu, to niech to powie otwarcie, będziemy wiedzieć, co w tej sprawie zrobić. Jaka będzie nasza odpowiedź? Prawdopodobnie nie wypada teraz o tym mówić. Jednak, jest to rażące naruszenie deklaracji z 10 listopada” – dodał Alijew.

Ormianie i Azerbejdżanie są skonfliktowani od ponad wieku. Po walkach w czasie krótkotrwałej niepodległości ich państw w latach 1918-1920, konflikt rozgorzał na nowo o region Górskiego Karbachu – zamieszkany przez Ormian, ale przyporządkowany przez władze radzieckiego do Azerskiej SRR. Pod koniec lat 80 XX wieku Ormianie podjęli działania secesyjne. W latach 1990-1994 w krwawej wojnie Ormianie, przy wsparciu władz Armenii obronili swoją niezależność od Baku, jednak państwowość Republiki Górskiego Karabachu nie jest uznawana przez żadne państwo na świecie. Przez lata na granicy między obszarami kontrolowanymi przez tę republikę i władze w Baku trwał konflikt zbrojny niskiej intensywności.

Górski Karabach utrzymuje ścisłe związki z Armenią, która wspiera go politycznie, militarnie i ekonomicznie. Były prezydent i premier Armenii Serż Sarkisjan wywodzi się Górskiego Karabachu, w czasie wojny o jego niezależność, w latach 1992-1993 był ministrem obrony nieuznawanej republiki. Podobną drogę przeszedł inny przywódca Górskiego Karabachu Robert Koczarjan, który był prezydentem Armenii przed Sarkisjanem, a obecnie jest jednym z liderów opozycji przeciwko Paszynianowi.

27 września konflikt karabaski ponownie eskalował do postaci pełnowymiarowej wojny. Azerbejdżan rozbił w niej obronę Ormian. Interwencja Rosji sprawiła, że w nocy z 9 na 10 listopada 2020 roku Armenia przy mediacji zawarła porozumienie rozejmowe z Azerbejdżanem, które jest gwarantowane przez Moskwę. Zawiera ono decyzje niekorzystne dla Ormian w Górskim Karabachu. Wszystkie rejony wokół regionu, które Ormianie kontrolowali od początku lat 90 przeszły pod kontrolę Baku, tak jak i około jednej trzeciej nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu z miastem Szuszą. Pozostała w rękach Ormian część Górskiego Karabachu została przekazana pod kontrolę rosyjskich sił rozjemczych.

Po zwycięskiej wojnie w Górskim Karabachu azerbejdżańscy żołnierze zaczęli kwestionować także międzynarodowo uznane granice Armenii właściwiej. W 2021 r. dochodziło do wkraczania Azerbejdżan na jej terytorium i do lokalnych starć.

